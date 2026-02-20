Про те, що особливого у Да Хун Пао, розповідає BBC.

Чому Да Хун Пао дорожчий за золото?

У 2002 році заможний покупець віддав 180 000 юанів (майже 28 000 доларів) лише за 20 грамів легендарного Да Хун Пао.

Справжній Да Хун Пао оцінюють не просто "на вагу золота" – один грам може коштувати близько 1 400 доларів, а невеликий чайник напою обходиться більш ніж у 10 000 доларів.

Да Хун Пао походить виключно з живців обмеженої групи материнських кущів. Саме вони дають той рідкісний і надзвичайно цінний врожай.

Найдорожчий у світі чай – Да Хун Пао / Фото Unsplash

Оригінальний Да Хун Пао такий дорогий, тому що майже не залишилося оригінальних чайних дерев, - пояснив чайний майстер Сяннін Ву.

Спершу кущі росли на території храму, але згодом перейшли під державний контроль. Врожай суворо контролювали. Кілька сотень грамів листя, які кущі давали щороку, призначалися для держави, а самі рослини донедавна перебували під озброєною охороною.

Врожай з цих дорогоцінних кущів востаннє збирали у 2005 році, і, ймовірно, більше їх не використовуватимуть для виробництва чаю. Тож ті кілька грамів, що зберігають колекціонери, з часом лише зростатимуть у ціні.

Який на смак Да Хун Пао?

Як пише Teapro, залежно від пори збору, сорту та нюансів обробки, смак Да Хун Пао може мати легкі відмінності.

Втім, у більшості випадків його характеризують як глибокий, насичений і мінеральний чай із нотками кісточкових фруктів, коричневого цукру та горіхів.

Аромат у нього деревний, із м'якими фруктовими нотами. Також чай має оксамитово-гладку текстуру.

Сухе листя Да Хун Пао зазвичай щільно скручене, нагадує туго перев'язані мотузки або злегка закручені смужки, і має темно-коричневий відтінок.

