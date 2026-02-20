О том, что особенного в Да Хун Пао, рассказывает BBC.

Почему Да Хун Пао дороже золота?

В 2002 году состоятельный покупатель отдал 180 000 юаней (почти 28 000 долларов) только за 20 граммов легендарного Да Хун Пао.

Настоящий Да Хун Пао оценивают не просто "на вес золота" – один грамм может стоить около 1 400 долларов, а небольшой чайник напитка обходится более чем в 10 000 долларов.

Да Хун Пао происходит исключительно из черенков ограниченной группы материнских кустов. Именно они дают тот редкий и чрезвычайно ценный урожай.

Самый дорогой в мире чай – Да Хун Пао / Фото Unsplash

Оригинальный Да Хун Пао такой дорогой, потому что почти не осталось оригинальных чайных деревьев, - пояснил чайный мастер Сяннин Ву.

Сначала кусты росли на территории храма, но впоследствии перешли под государственный контроль. Урожай строго контролировали. Несколько сотен граммов листьев, которые кусты давали ежегодно, предназначались для государства, а сами растения до недавнего времени находились под вооруженной охраной.

Урожай с этих драгоценных кустов последний раз собирали в 2005 году, и, вероятно, больше их не будут использовать для производства чая. Поэтому те несколько граммов, что хранят коллекционеры, со временем будут только расти в цене.

Какой на вкус Да Хун Пао?

Как пишет Teapro, в зависимости от времени сбора, сорта и нюансов обработки, вкус Да Хун Пао может иметь легкие различия.

Впрочем, в большинстве случаев его характеризуют как глубокий, насыщенный и минеральный чай с нотками косточковых фруктов, коричневого сахара и орехов.

Аромат у него древесный, с мягкими фруктовыми нотами. Также чай имеет бархатно-гладкую текстуру.

Сухие листья Да Хун Пао обычно плотно скручены, напоминают туго перевязанные веревки или слегка закрученные полоски, и имеют темно-коричневый оттенок.

