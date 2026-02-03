О том, в какой стране выпивают больше всего чая, рассказывает Adalbert's Tea.

Где в мире выпивают больше всего чая?

Чай давно считают одним из самых популярных напитков в мире. Впрочем, несмотря на устойчивые стереотипы, британцы не являются мировыми рекордсменами по его потреблению.

Чай / Фото Pexels

Оказывается, первое место в мире по количеству выпитого чая на душу населения занимает Турция. В этой стране он стал неотъемлемой частью культуры и символом гостеприимства. Его пьют утром, днем и вечером, а также предлагают каждому гостю.

Второе место в рейтинге занимает Ирландия, а вот Великобритания оказалась лишь на третьей строчке.

Когда чай приобрел популярность в Британии?

По данным Mental Floss, в 17 веке чай стал популярным среди английской знати, однако оставался роскошью из-за высокой стоимости и значительных налогов.

Однако в 18 веке контрабандисты массово завозили чай в страну, в обход пошлины, и продавали его значительно дешевле. Чтобы остановить нелегальную торговлю, в 1785 году власти снизили налоги, сделав чай более доступным для широкого круга населения.

Долгое время чай считался роскошью в Британии / Фото Pexels

Уже в 19 веке движение за трезвость начало активно пропагандировать чай как альтернативу алкоголю среди рабочих. В этот период также появились первые чайные магазины. В конце 19 века чай стал повседневным напитком для всех социальных слоев.

