15 мая 2026 года ко Дню семьи в Днепре провели семейное мероприятие "Днепр объединяет семьи: борщ, что творит историю", которое объединило военнослужащих 7-го корпуса ДШВ, ветеранов и жителей города, сообщает Днепровский городской совет. Главным событием мероприятия стало установление рекорда Украины: приготовление 200 литров аутентичного борща по уникальному рецепту с использованием локального продукта – жареного судака.

Инициаторами мероприятия выступили военнослужащие 7-го корпуса ДШВ и управление ветеранской политики Днепровского городского совета. Праздник собрал около 300 участников, среди которых: защитники Украины, ветераны и их семьи.

Организован такой прекрасный семейный праздник – День борща. Борщ объединяет украинцев, борщ объединяет Украину. И сегодня есть ощущение одной большой семьи – днепрян, военных, наших ветеранов. И мы понимаем, что это то единство общества, которое нам нужно и для жизни, и для победы,

– отметил заместитель городского головы Днепра Андрей Денисенко.

Процесс приготовления борща / фото Днепровского городского совета

Эксперты Национального реестра рекордов Украины официально зафиксировали достижение. Несмотря на популярность борща как блюда для рекордов, днепровский рецепт удивил профессионалов своей уникальностью.

Рекорд установлен, такого борща еще не было. Когда экспертный совет рассматривал эту заявку, решающим фактором стал жареный судак. Именно этот ингредиент стал той особой "точкой", благодаря которой рекорд был подтвержден. Мы всегда поддерживаем инициативы, основанные на локальных продуктах, ведь это о нашей идентичности и гастрономическом наследии региона,

– прокомментировала эксперт Национального реестра рекордов Украины Елена Булах.

Для семей военнослужащих мероприятие стало не просто дегустацией блюда, а возможностью почувствовать поддержку. Жена ветерана Кристина Бойко отметила, что для семей ветеранов это возможность на мгновение расслабиться, почувствовать, что ты не один, и просто побыть в кругу своих. Она подчеркнула, что когда-то людей объединило большое горе, однако сегодня важно объединяться на позитивных нотах.

Гости мероприятия пробуют борщ / фото Днепровского городского совета

По ее мнению, такие встречи должны становиться частью повседневной жизни: возможностью выйти, почувствовать аромат борща, поесть его с салом в кругу единомышленников. Она также отметила, что борщ, вышиванка и Шевченко является тем, что делает украинцев единой семьей.

Какой борщ любил Тарас Шевченко?

Одним из любимых блюд Шевченко є борщ с карасями – это рыбная версия традиционного блюда, которая отличается более наваристым, но одновременно нежным вкусом благодаря речной рыбе. Приготовить его не так уж и сложно:

Для основы берут 2 очищенные речные караси. К рыбе добавляют целую луковицу, чеснок и немного соли. Все это варят примерно 20 – 30 минут, получая легкий рыбный бульон.

Отдельно на сковороде обжаривают лук с морковью. Добавляют вареную свеклу и немного сахара, после чего тушат 6 – 7 минут. По желанию добавляют мелко нарезанный болгарский перец.

Рецепт борща с карасями / фото Евгения Клопотенко

Томатную пасту разводят в небольшом количестве воды, вливают к овощной массе, перемешивают и тушат еще около 5 минут.

Когда бульон готов, из него достают луковицу и добавляют нарезанный картофель. После его приготовления добавляют нашинкованную капусту.

В кастрюлю добавляют подготовленную зажарку, все перемешивают и варят еще 10 – 15 минут.

Добавляют специи, соль, лавровый лист и измельченный чеснок. Борщ кипятят еще 6 – 7 минут, после чего оставляют настаиваться 30 – 40 минут.

Что любил есть Тарас Шевченко, вы уже знаете, а как насчет любимых блюд Владимира Винниченко? Для него питание было не бытовой привычкой, а моральным выбором. Он настаивал, что человек должен есть в соответствии со своей природой: без мяса, без "трупов", без вареного и печеного – только то, что "приготовлено на кухне природы".

Речь шла не просто об отказе от мяса, а о максимально натуральной, необработанной пище. Такие взгляды он неоднократно трансформировал и в своих художественных произведениях, где они приобретали еще более радикальное звучание. Например, в романе "Лепрозорий" персонажи пропагандируют полный отказ от мяса, алкоголя, кофе, табака и любой термически обработанной пищи.