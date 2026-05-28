О том, какой запах имеет кофе во время обжарки, рассказала креативный директор кофейного бренда Minelly Ирина Ланцова в видео в TikTok.

Какой запах имеет кофе во время обжарки?

По словам Ланцовой, во время обжарки кофе на самом деле не имеет того знакомого "кофейного" аромата, к которому все привыкли. Зато в цехе могут ощущаться запахи жареных семян, печеного хлеба, сладковатые и даже травянистые нотки.

Нет этого "кофейного аромоксамита", как и слова такого нет, его придумали маркетологи,

– отметила креативный директор.

По ее словам, зеленое кофейное зерно почти не имеет ни выразительного вкуса, ни запаха, а по плотности напоминает древесину. Основные вкусовые и ароматические свойства формируются только при нагревании в ростере.

В процессе обжарки из зерна выходит влага, оно расширяется, а примерно при температуре 190 – 200 градусов возникает первый характерный треск, во время которого активно развиваются вкус и аромат будущего кофе.

"Именно здесь максимально развиваются вкусы и ароматы. На этом этапе степень обжарки определяет баланс между кислотностью, яркостью и сладостью кофе", – отметила Ланцова.

Она добавила, что при нагревании в зерне происходят реакции Майяра и карамелизация сахаров. В результате зерно темнеет, а также образуется более 800 новых летучих соединений, которые выделяются в виде дыма и газов.

В то же время знакомый многим кофейный аромат появляется не во время обжарки. По словам Ланцовой, он формируется, когда кофе дегазируется, взаимодействует с кислородом и выделяет масла с веществом кофеолем, что и отвечает за узнаваемый запах свежего кофе.