О напитке, который еще недавно выполнял роль денежной единицы, пишет Bank of Canada Museum.

Какой напиток был ценнее денег?

Tee, thé, cha, tsài, tè, teo, chai, teh, chay – названия напитка, который получают из листьев вечнозеленого кустарника Camelia sinensis. За право контролировать его торговлю шли войны, ним скрепляли мирные соглашения, а в некоторых регионах он даже выполнял роль денег.

В странах Центральной и Северной Азии прессованный чай в виде кирпичиков оставался единицей стоимости и средством обмена вплоть до 20 века.

Чай в кирпичах использовали как валюту / Фото Wikipedia

Как чай стал валютной единицей?

До 19 века Китай удерживал монополию на торговлю чаем, а с ростом популярности напитка его рыночная ценность только увеличивалась. В Монголии и Тибете чай меняли на лошадей, тогда как русские купцы отправлялись в многомесячные путешествия через Сибирь, чтобы обменять мех на напиток.

Кроме того, чайные брикеты были удобными для перевозки, хорошо хранились и могли не портиться годами. В китайской провинции Сычуань чайные листья после сбора пропаривали, измельчали до порошкообразного состояния, прессовали в формы, а затем высушивали или оставляли твердеть под солнцем.

Чайный кирпич / Фото Wikipedia

Стоимость такой "валюты" зависела не только от качества чая, но и от того, насколько далеко его доставили из Китая. Рабочим и слугам также часто платили чаем, а за лошадь могли просить около 20 пакетов.

Еще в начале 20 века западные путешественники в отдаленных районах Монголии и Тибета замечали, что золото и серебро там почти не принимали, зато рассчитываться можно было именно чаем.

Более того, для удобства обращения чайные кирпичи имели специальные насечки, чтобы можно было легко отломать кусок для мелкой покупки, остальных или же просто чтобы быстро приготовить напиток.