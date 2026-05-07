О том, какие украинские блюда поразили его больше всего, Сереметис рассказал в своем видео в TikTok.

Какие украинские блюда поразили американца?

На видео можно увидеть, как по дороге в ресторан блогер слушал хит Олега Скрипки "Весна". Прибыв в заведение он заказал борщ, сало с черным хлебом и зеленым луком, голубцы со сметаной, сырники с вареньем и квас.

Больше всего эмоций у него вызвали голубцы.

О Боже, это невероятно!,

– отреагировал Сереметис.

Не менее яркой была реакция и на борщ с салом. Блюдо он описал как суп со свеклой и говядиной.

В то же время квас напомнил блогеру нечто среднее между пивом и соевым соусом. Также Сереметис отметил сырники с вареньем и имбирный чай.

Во время визита блогер также пообщался с работницей заведения Мариной и спросил, что значит быть украинкой. Она ответила, что это прежде всего о независимости, храбрость и свободу быть собой.

Видео быстро набирает популярность в TikTok, а пользователи в комментариях радуются, что украинская кухня покоряет мир.

Как украинские рестораны меняют кулинарный ландшафт Америки?

Как пишет Fine Dining Lovers, по всей Америке прокатилась новая гастрономическая волна. В разных городах США активно открываются украинские рестораны, как в формате "фаст-кэжуал", так и заведения высокой кухни.

Интересно! "Фаст-кэжуал" – это ресторанный формат, сочетающий скорость фастфуда и качество пищи ресторанов среднего ценового сегмента

Среди них – "Mom, Please" и "Mood" в Лос-Анджелесе, "Touch of Ukraine" в Мэдисоне (Висконсин), "Leleka" в Сан-Франциско и "Corner of Ukraine" в Найаке (штат Нью-Йорк), которые появились в течение последних нескольких лет.

К этой тенденции присоединился и ресторан Anelya в Чикаго, недавно получивший награду в "Гиде Мишлен". Такой всплеск интереса объясняется как приездом кулинарных талантов в США из-за войны, так и желанием украинской диаспоры популяризировать и сохранять свое кулинарное наследие.

В каком регионе сформировалась украинская кухня?

Классические украинские блюда имеют корни в центральных регионах, в частности в Черкасской, Киевской и Полтавской областях. Именно кухня Черкасской области считается одной из основ украинской гастрономической традиции, откуда происходят различные вариации борща, вареников и капустника.

На ее формирование повлияла география: плодородные черноземы, лесостепи и реки обеспечили изобилие зерновых культур и рыбы. Основу рациона составляли пшеница, гречка и просо, а также речная рыба, которую готовили различными способами.

Вареники в этом регионе отличаются большим количеством начинок, среди которых не только традиционные, но и достаточно необычные. Также кухня Черкасской области отличается галушками и различными видами пирожков.