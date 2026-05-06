О том, перед каким блюдом не может устоять Клуни, пишет Taste of Home.

Какое любимое блюдо Джорджа Клуни?

Джордж Клуни и Амаль Клуни вместе с детьми часто проводят время в своих европейских резиденциях. Самой известной среди них является роскошная вилла на итальянском озере Комо. Именно там у семьи есть неизменная традиция – еженедельные семейные вечера пиццы, которые они никогда не пропускают.

Их личная шеф-повар Вивиана Фрицци, уроженка Комо, готовит для Клуни классические итальянские блюда. По словам актера, она является настоящим мастером в приготовлении свежей пасты, а ее ньокки с соусом песто настолько вкусные, что "заставят вас плакать".

Джордж Клуни и Амаль Клуни / Фото GettyImages

Впрочем, среди всех блюд есть одно, которое особенно полюбилось семье. Еженедельно Фрицци устраивает для них вечер пиццы, и именно "Маргарита" с салатом с рукколой стал неизменным хитом этих семейных ужинов.

Как легко приготовить пиццу "Маргарита"?

Как сообщает Good Food, пиццу "Маргарита" достаточно легко приготовить в домашних условиях. Достаточно лишь придерживаться нескольких шагов. В целом приготовление займет около 35 минут.

Ингредиенты:

300 граммов муки высокого качества;

1 чайная ложка сухих дрожжей;

1 чайная ложка соли;

1 столовая ложка оливкового масла и еще немного для смазывания;

100 миллилитров томатной пасты;

горсть свежего базилика или 1 чайная ложка сушеного;

1 зубчик чеснока, измельченный;

125 граммов моцареллы, нарезанной ломтиками;

горсть тертого или нарезанного пармезана;

горсть помидоров черри, разрезанных пополам;

горсть листьев базилика (по желанию).

Для приготовления теста в большой миске смешайте муку, сухие дрожжи и соль. Сделайте в центре углубление, влейте 200 миллилитров теплой воды и добавьте оливковое масло. Перемешивайте ложкой, пока не образуется мягкое и немного влажное тесто. Переложите его на присыпанную мукой поверхность и вымешивайте примерно 5 минут, пока оно не станет гладким. Накройте полотенцем и оставьте отдохнуть. По желанию можете дать тесту подняться, но для тонкой корочки это не обязательно.

Пицца "Маргарита" / Фото Unsplash

Для приготовления соуса смешайте пассату с базиликом и измельченным чесноком, добавьте соль и специи по вкусу и оставьте настаиваться при комнатной температуре, пока готовите основу.

Если вы дали тесту подняться, быстро его вымесите и разделите на два шарика. Каждую часть раскатайте на присыпанной мукой поверхности в круг диаметром примерно 25 сантиметров. Переложите заготовки на противни, присыпанные мукой.

Разогрейте духовку до 240 градусов. Поставьте внутрь еще один противень или перевернутый поддон, чтобы он хорошо нагрелся. Равномерно распределите соус по тесту, сверху выложите моцареллу, пармезан и помидоры, сбрызните оливковым маслом и приправьте. Выпекайте каждую пиццу примерно 8 – 10 минут до хрустящей корочки. Перед подачей по желанию добавьте листья базилика и немного оливкового масла.

Как пицца "Маргарита" получила свое название?

Мировую известность пицца получила только в 1889 году. Это произошло во время визита в Неаполь короля Умберто I и королевы Маргариты Савойской.

Королевская пара решила отдохнуть от изысканной французской кухни и попробовали местную пиццу. Пиццайоло Раффаэле Эспозито из пиццерии Brandi приготовил для них три разных варианта блюда.

Больше всего королеве понравилась пицца с помидорами, моцареллой и базиликом, которые символизировали цвета итальянского флага. Именно ее назвали "Маргарита" в честь королевы. Интересно, что до 1889 года пиццу считали едой для бедняков.