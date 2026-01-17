История пиццы началась еще задолго до того, как она приобрела знакомый нам вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Hello Fresh. Еще с древних времен люди пекли лепешки с различной начинкой, а первое упоминание слова "пицца" датируется еще 997 годом до нашей эры.

Где родилась настоящая пицца?

Впрочем, и пицца, которую знает сегодня весь мир, появилась значительно позже – в Неаполе XVIII века. В те времена город начал активно расти из-за наплыва крестьян, поэтому бедные слои населения нуждались в дешевой и питательной пицце. Тогда уличные торговцы начали продавать простые лепешки с начинкой, отрезая покупателям кусочек.

Начинки тогда были максимально простыми: соль, чеснок, сыр или базилик. Помидоры появились не сразу. Европейцы не очень их воспринимали после завоза из Америки, но из-за низкого спроса томаты стоили дешево, поэтому быстро стали любимым ингредиентом среди бедняков. Примерно с этого момента пицца начала приобретать свой культовый вид.

Какая пицца изменила историю?

В популяризации пиццы важную роль сыграл 1889 год. Во время визита в Неаполь король Умберто I и королева Маргарита Савойская решили отдохнуть от изысканной французской кухни и попробовали местную пиццу. Пиццайоло Раффаэле Эспозито из пиццерии Вгпԁі приготовил для них 3 разные пиццы.

Одна из них сочетала помидоры, моцареллу и базилик – эти ингредиенты символизировали цвета итальянского флага. Эта пицца больше всего понравилась королеве и получила название "Маргарита". Королева была настолько восхищена блюдом, что прислала повару благодарственное письмо, которое хранится в заведении и по сей день. И хотя эта пицца не стала сразу гастрономическим хитом страны, путь к ее славе стал необратимым.



Пицца "Маргарита" является классикой / Фото Pexels

Какой была первая пиццерия в мире?

Хотя и пиццерия Вгпԁі прославила пиццу, первенство принадлежит другому заведению. Впервые пиццерию открыли в 1738 году в Неаполе. Она называется Antica Pizzeria Port'Alba и считается старейшей пиццей в мире. Говорят, что сюда даже наведывался король Фердинанд II Обеих Сицилий, желая попробовать еду простых людей.

Уже в 2004 году Неаполь закрепил за собой статус гастрономического наследия, приняв правила приготовления настоящей неаполитанской пиццы. Она должна быть круглой, выпекаться в деревянной печи при температуре более 485 градусов и готовиться из четко определенных ингредиентов. Теперь еда для бедняков превратилась в мировую легенду.

Какую пиццу любят знаменитости?

Известные знаменитости обожают пиццу. Ким Кардашян любит лакомиться сырной пиццей, Дэвид Бекхэм обожает "Маргариту", Рианна и Джастин Бибер выбирают "Паперони", а Дженнифер Лоуренс – "Паперони с сыром", а вот "Дрейк" делает ставку на "Гавайскую" пиццу.

