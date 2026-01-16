Многие украинские города уже создали собственные торты, которые имеют особый вкус местного края, пишет 24 Канал со ссылкой на "Главред". В разных уголках Украины последние годы происходит настоящий бум на создание локальных десертов.

Каждый город ищет уникальные сочетания, чтобы торт нравился не только жителям, но и туристам, которые смогут приобрести его как сладкий сувенир.

Какие есть фирменные торты в разных городах Украины?

Торт "Херсон"

В 2019 году торт создали по результатам народного голосования, а после освобождения Херсона он стал символом несокрушимости. Авторы десерта отказались от тяжелых маслянистых кремов, поэтому в основе торта – коржи без муки с грецким орехом.

Десерт довершает нежный мусс на основе кураги. Именно эта абрикосовая нотка добавляет "солнечного" вкуса, что ассоциируется с херсонскими степями.

Торт "Ужгород"

Традиционный ужгородский торт создал кондитер Игорь Зарицкий. Он стал настолько популярным, что туристы везут его в разные уголки страны как главный сувенир из Закарпатья.

Десерт сочетает в себе безе и сливочный крем с добавлением сгущенного молока. Торт создан без муки, поэтому достаточно легкий и приятно смакует.

Торт "Николаев"

Фирменный николаевский десерт местные кондитеры решили сделать вроде "Наполеона", но немного переосмыслили. Коржи этого торта очень тонкие и хрустящие, а крем содержит цитрусовую цедру. Украшают десерт изображением парусов или архитектурных памятников Николаева.

Торт "Кривой Рог"

Не все знают, но именно Кривой Рог является самым длинным городом Европы. Десерт имеет глубокий шоколадный и насыщенный вишневый вкус. Основу торта составляют шоколадные бисквиты, пропитанные вишневым сиропом или коньяком с добавлением целых ягод вишни и орехов.

Украинские кондитеры экспериментируют над вкусами и закладывают в историю рецепта культурный код, а мода на локальные торты охватывает все больше городов.

Кроме этих нескольких вышеперечисленных тортов, на карте Украины есть еще немало вкусностей, принадлежащих каждой области, поэтому локальный торт стоит попробовать каждому туристу.



Торты из разных уголков Украины / Скриншот с ютуб-канала "Файно"

Какие необычные блюда ели украинцы в XIX веке?

В XIX веке украинские крестьяне употребляли простые и однообразные блюда, такие как густые каши, испеченный хлеб или вареные овощи. К необычным блюдам того времени принадлежали кваша, лемишка, кислая ячменная каша, тетеря и соломаха, которые имели разнообразные вкусовые сочетания.

