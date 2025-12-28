Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Элли Балика в TikTok.

Что удивило британку в Украине?

Элли рассказала, что в Англии утка является дорогим блюдом, которое обычно подают только в ресторанах. Зато в Украине ситуация совсем другая.

После переезда блогерша некоторое время жила в селе вместе с семьей мужа. В хозяйстве они держали около 30 уток, поэтому зимой это блюдо появлялось на столе фактически через день.

А потом приехала моя мама. Она сказала: "Вау, это же роскошь! Мы ели утку трижды, с тех пор как мы здесь живем", а я сказала: "К этому времени мы все так устали от утки, что я даже не хотела ее больше есть",

– поделилась блогерша.

В то же время она отметила, что в Англии утка считается деликатесом, дорогим и изысканным продуктом. Зато в Украине, по ее словам, "это просто стандарт".

Как блогер помогает Украине?

Элли Балика – известная британская блогер, которая в 2018 году переехала в Украину после брака с украинцем. Супруги поселились в Бессарабии, где воспитывает троих детей, рожденных уже в Украине.

На ее блог подписаны более 100 тысяч пользователей. Свою популярность блогер использует для поддержки благотворительных инициатив и сбора средств.

Недавно в UNITED24 рассказали, что Элли присоединилась к инициативе фандрейзинговой платформы, поддержав сбор "Стражи неба", направленный на приобретение турелей с искусственным интеллектом, которые помогут эффективнее сбивать вражеские цели и защищать города.

