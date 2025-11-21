Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @lukeandvaleriia в TikTok.
Какое блюдо украинской кухни является фаворитом англичанина?
В сети набирает популярность видео, в котором англичанин выбирает любимое украинское блюдо.
Сначала ему предложили выбрать между сырниками и бограчем, где победителем стали первые. В следующем раунде сырники уступили классике домашней кухни. Котлетки с пюрешкой сразу стали новым фаворитом британца.
Англичанин выбирает любимое украинское блюдо: смотрите видео
Далее котлетки с пюре держали позиции в борьбе с салом на хлебе с чесноком и даже с блинами. Но когда появились вареники, они сумели сменить лидера.
Самый сложный выбор был между варениками и борщом. После паузы и колебаний англичанин все же отдал предпочтение борщу.
В финале украинская классика сошлась с медовиком, однако и здесь борщ оказался безоговорочным победителем. Именно его англичанин назвал своим любимым украинским блюдом.
Каким был рецепт борща 165 лет назад?
Украинский историк Александр Алферов в своем видео на YouTube поделился уникальным рецептом борща 1860 года, который в свое время записал выдающийся этнограф Николай Маркович.
Согласно рецепту 1860 года, для приготовления борща нужны были только капуста, свекла и мясо. Все это складывали в горшок, утрамбовывали салом и заливали свекольным квасом.
Борщ / Фото Shutterstock
Когда блюдо начинало закипать, его сливали, после чего снова добавляли сало с луком. Во время подачи борщ заправляли сметаной.
Постный вариант борща также имел свои особенности. Мясо, сало и сметану заменяли рыбой и конопляным маслом с поджаренным луком.
Историк также объяснил, почему в рецепте нет картофеля и томатов. По его словам, в 1860-х эти продукты только начинали появляться в Украине и еще не успели стать частью традиционной рецептуры.
По какому рецепту готовила борщ принцесса Диана?
В 1981 году благотворительная организация из Йоханнесбурга, попросила известных личностей поделиться своими любимыми рецептами для кулинарной книги. Много лет спустя часть этих писем нашли, и среди них было письмо от принцессы Дианы.
В письме она призналась, что ее любимое блюдо – борщ. Она описала свой вариант украинского супа.
Рецепт Дианы содержит свеклу, йогурт, лук, куриный бульон, молоко, сметану, соль и перец. Несмотря на то, что принцесса никогда не посещала Украину, она, вероятно, попробовала борщ в версии британских поваров, что и объясняет его нетрадиционный состав.