Сообщает 24 Канал со ссылкой на Taste of Home.

Масло

Добавлять кусочек масла к кофе может показаться странным экспериментом, но на самом деле это сочетание горьковатого и нежно-сливочного вкуса хорошо гармонирует.

Масло

К кофе можно добавить немного масла / Фото Unsplash

Главное – не переусердствовать. Достаточно половины чайной ложки, чтобы напиток получил новый и интересный вкус.

Кардамон

Если ищете способ разнообразить свой утренний кофе, стоит обратить внимание на молотый кардамон. Вкус этой специи очень напоминает чай и является чрезвычайно насыщенным, поэтому ее нужно добавлять совсем немного.

Кардамон

Кардамон может придать кофе неповторимый вкус / Фото Unsplash

Только щепотка кардамона и ваше латте приобретет пикантность, чем может приятно удивить.

Лимон или лайм

Казалось бы, свежие цитрусовые ноты и горький кофе – несовместимы, однако вместе они являются очень удачным сочетанием. Несколько капель лимонного или лаймового сока, а также немного цедры, сделают ваш напиток удивительно освежающим подарят новый опыт.

Лимоны

Кофе с лимоном хорошо тонизирует и освежает / Фото Unsplash

Какое приложение может убрать горечь кофе?

Как сообщает Fox News, обычная соль может уменьшить горечь кофе. Специалисты отмечают, что соль не только улучшает вкус блюд, но и помогает уравновесить его, если использовать ее в умеренном количестве.

В кофе же щепотка соли способна нейтрализовать горькие нотки, влияя на определенные вкусовые рецепторы, не влияя на вкус, как это часто делают сахар или сливки.

Какие страны пьют больше всего кофе?

  • Кофе давно стал одним из самых популярных напитков на планете. Но, вопреки ожиданиям, больше всего этого напитка потребляют не в Латинской Америке, а в Европе.

  • Абсолютными лидерами по количеству выпитого кофе являются жители Северной Европы. Больше всего его употребляют в Финляндии, Норвегии и Исландии.

  • В первую десятку также входят Дания, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Бельгия и Люксембург. Интересно, что даже рост цен не повлиял на любовь европейцев к кофе.