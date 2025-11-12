Сообщает 24 Канал со ссылкой на Taste of Home.

Масло

Добавлять кусочек масла к кофе может показаться странным экспериментом, но на самом деле это сочетание горьковатого и нежно-сливочного вкуса хорошо гармонирует.

К кофе можно добавить немного масла / Фото Unsplash

Главное – не переусердствовать. Достаточно половины чайной ложки, чтобы напиток получил новый и интересный вкус.

Кардамон

Если ищете способ разнообразить свой утренний кофе, стоит обратить внимание на молотый кардамон. Вкус этой специи очень напоминает чай и является чрезвычайно насыщенным, поэтому ее нужно добавлять совсем немного.

Кардамон может придать кофе неповторимый вкус / Фото Unsplash

Только щепотка кардамона и ваше латте приобретет пикантность, чем может приятно удивить.

Лимон или лайм

Казалось бы, свежие цитрусовые ноты и горький кофе – несовместимы, однако вместе они являются очень удачным сочетанием. Несколько капель лимонного или лаймового сока, а также немного цедры, сделают ваш напиток удивительно освежающим подарят новый опыт.

Кофе с лимоном хорошо тонизирует и освежает / Фото Unsplash

Какое приложение может убрать горечь кофе?

Как сообщает Fox News, обычная соль может уменьшить горечь кофе. Специалисты отмечают, что соль не только улучшает вкус блюд, но и помогает уравновесить его, если использовать ее в умеренном количестве.

В кофе же щепотка соли способна нейтрализовать горькие нотки, влияя на определенные вкусовые рецепторы, не влияя на вкус, как это часто делают сахар или сливки.

