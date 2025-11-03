Сообщает 24 Канал со ссылкой на GQ.

Смотрите также Мелания Трамп призналась, какое любимое блюдо миллионов терпеть не может

Банан и майонез

Этот сэндвич является популярным в южных штатах США. Он считается настоящим "южным деликатесом". Все, что нужно для его приготовления – нарезанный банан, два куска белого хлеба и щедрый слой майонеза.

Однако на вкус его описывают как "скользкую, липкую кашу" со вкусом соленого майонеза и отдаленным эхом банана.

Сэндвич с бананом и майонезом / Фото JFG Coffee

Арахисовое масло и маринованный огурец

Этот сэндвич также придумали в США, однако популяризировало его издание New York Times в 2012 году. В газете его назвали "неожиданным сочетанием, которое не должно работать, но работает".

Сам сэндвич состоит лишь из арахисового масла на белом или пшеничном хлебе с одним крупным нарезанным маринованным огурцом. На удивление, на вкус он не является ужасным, но вкусы не слишком хорошо сочетаются.

Сэндвич с арахисовым маслом и маринованный огурцом / Фото пользователя her0oftheday на Reddit

Арахисовое масло и сыр чеддер

Для приготовления этого сэндвича понадобится арахисовое масло и сыр чеддер. Однако на вкус он оказался не самым приятным, ведь эти два продукта плохо между собой сочетаются.

Сэндвич с арахисовым маслом и сыром чеддер / Фото Taste of Home

Арахисовое масло и майонез

Этот сэндвич также придумали на юге Америки. Говорят, что Элвис Пресли обожал такой вариант с добавлением банана.

Внутри такого сэндвича арахисовое масло, которое размазали на оба ломтика хлеба и немного майонеза посередине.

В издании заметили, что на вкус он напоминает "комок липкой, соленой печали".

Сэндвич с арахисовым маслом и майонезом / Фото Taste of Home

Ананас и майонез

Приготовить такой сэндвич тоже не будет проблемой. Нужен только консервированный ананас, и положить его между ломтиками хлеба, который предварительно намазан майонезом.

Однако единственное, что можно почувствовать на вкус – майонез. Да, ананас тоже чувствуется, однако его перебивает соленый майонез.

Сэндвич с ананасом и майонезом / Фото пользователя oxycat__ на Reddit

Как лучше всего нарезать сэндвичи?

Согласно обзору в BBC Science Focus, считается, что бутерброды лучше резать по диагонали, образуя два треугольника, хотя научных доказательств этого немного. Одна из версий объясняет это тем, что благодаря форме треугольника первые два укуса приходятся на углы под углом 45 градусов.

В таком сэндвиче корочка есть только с одной стороны, поэтому легче добраться до середины, где сосредоточено больше всего начинки. После того как углы съедены, можно сделать еще несколько укусов по диагонали. В результате остается один маленький треугольник с углом 90 градусов.

Если же разрезать бутерброд пополам прямоугольно, то в каждой половине будет по два угла с корочкой.

Еще одно преимущество треугольников - их удобнее держать и есть. Обычно никто не начинает с середины разрезанной поверхности, ведь тогда майонез или джем неизбежно попадают на стороны рта.

Начинать же с острого угла укус будет аккуратнее, а наклон в 45 градусов позволяет захватить больше начинки. Если пойти дальше, можно даже разрезать сэндвич на четыре треугольника. Тогда его легко съесть за три равных укуса.

Где подают бургер за 11 тысяч долларов?