Например, в одном из ресторанов Испании продают бургер за 11 тысяч долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

Почему этот бургер так дорого стоит?

Интересно, что рецепт разрабатывали 8 лет, а рецепт тщательно хранят в секрете. Цена не обусловлена какими-то дорогими ингредиентами, которые можно четко увидеть. В ресторане сосредоточили внимание на уникальном вкусе.

Интересно! Согласно курсу валют 10 октября 2025 года, бургер стоит 454 630 гривен.



Рецепт бургера держат в секрете / Фото Pexels

Если вам захотелось попробовать этот бургер, то здесь тоже не все так просто. Его невозможно заказать или забронировать стол в заведении, где его подают. Чтобы попробовать бургер, нужно получить приглашение. Если считаете, что должны быть среди тех, кто сможет попробовать его – стоит оставить запрос.

Неизвестно, каким именно требованиям должен соответствовать тот, кто таки получит приглашение.

Сколько стоил самый дорогой кофе в мире?

13 сентября 2025 года в дубайском главном магазине Roasters Specialty Coffee House в центре крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали самый дорогой в мире заказ.

Клиент заведения, имя которого неизвестно, но известно, что он довольно состоятельный учитывая заказ, решил насладиться кофе, чашка которого обошлась ему в 2 500 дирхамов ОАЭ, что в гривнах составляет более 28 000, говорится в Daily Mail.

Какую карточку Pokémon считают самой дорогой?