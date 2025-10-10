Наприклад, у одному із ресторанів Іспанії продають бургер за 11 тисяч доларів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Oddity Central.
Чому цей бургер так дорого коштує?
Цікаво, що рецепт розробляли 8 років, а рецепт ретельно зберігають у секреті. Ціна не обумовлена якимись дорогими інгредієнтами, які можна чітко побачити. У ресторані зосередили увагу на унікальному смаку.
Цікаво! Відповідно до курсу валют 10 жовтня 2025 року, бургер коштує 454 630 гривень.
Рецепт бургера тримають в секреті / Фото Pexels
Якщо вам захотілось спробувати цей бургер, то тут теж не все так просто. Його неможливо замовити чи забронювати стіл у закладі, де його подають. Щоб спробувати бургер, потрібно отримати запрошення. Якщо вважаєте, що маєте бути серед тих, хто матиме змогу скуштувати його – варто залишити запит.
Невідомо, яким саме вимогам повинен відповідати той, хто таки отримає запрошення.
Скільки коштувала найдорожча кава у світі?
13 вересня 2025 року в дубайському головному магазині Roasters Specialty Coffee House в центрі найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів зафіксували найдорожче у світі замовлення.
Клієнт закладу, ім'я якого невідоме, але відомо, що він доволі заможний з огляду на замовлення, вирішив посмакувати кавою, чашка якої обійшлася йому у 2 500 дирхамів ОАЕ, що в гривнях становить понад 28 000, мовиться у Daily Mail.
Яку картку Pokémon вважають найдорожчою?
- Найдорожчою карткою вважається "Pikachu Illustrator". У 2021 році її продали на аукціоні за понад 5 мільйонів доларів. Власником картки став інфлюенсер Логан Пол.
- Вважається, що саме "Pikachu Illustrator" є найбільш рідкісною карткою.
- Така ціна обумовлена тим, що у світі існує всього 39 копій. Водночас вона є однієї із найбільш ранніх та знакових карток в історії франшизи.