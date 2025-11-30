Повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.
Дивіться також Не лише з маршмелоу: 5 нестандартних варіантів приготування какао для холодних вечорів
М'ята
Кілька листочків м'яти не лише освіжать чай, а й подарують тривалий чистий післясмак. Крім того, вона зробить ваш напій значно ароматнішим.
М'ята / Фото Unsplash
Базилік
Щоб додати напою легкі землисті та водночас свіжі нотки, варто додати базиліку. Найкращий аромат дає щойно зірване листя. Його можна дрібно нарізати й покласти на дно чашки або заварити у ситечку кілька хвилин, після чого витягнути.
Базилік / Фото Unsplash
Фрукти
Найпростіший спосіб додати чаю ягідних ноток – додавши прямо у чашку шматочки полуниці, малини, чорниці чи персика, які швидко віддадуть свій аромат. Якщо ж свіжих фруктів немає, їх легко замінити невеликою кількістю фруктового соку, що забезпечить схожий смаковий ефект.
Ягоди / Фото Unspkash
Як правильно пити чай з молоком?
Як пише Taste of Home, правильного чи універсального способу пити чай із молоком не існує. Кожен додає його стільки, скільки любить.
Проте вважається, що якщо спершу налити молоко, а вже потім долити гарячий чай, напій може вийти смачнішим. У цьому випадку молоко поступово нагрівається до температури чаю, і смак розкривається більш рівномірно.
Коли ж молоко вливають у вже готовий гарячий чай, напій охолоджується, і він може не бути таким смачним.
Які додатки можуть покращити смак зеленого чаю?
Більшість людей звикла підсолоджувати зелений чай цукром чи медом, однак тим, хто хоче урізноманітнити свій напій, варто звернути увагу на більш сміливі поєднання. Одним із найцікавіших доповнень є кардамон.
Достатньо додати до чашки кілька подрібнених стручків або дрібку меленої спеції, і зелений чай набуде тропічного акценту. Не менш оригінальним варіантом є кокос, який надає напою м’якої тропічної солодкості. Це може бути кокосове молоко, вода чи навіть дрібно подрібнена м'якоть.
А для тих, хто прагне легкого пікантного акценту, варто спробувати додати дрібку чорного перцю. Хоч це звучить нетипово, спеція може навіть підсилити корисні властивості зеленого чаю.