М'ята

Кілька листочків м'яти не лише освіжать чай, а й подарують тривалий чистий післясмак. Крім того, вона зробить ваш напій значно ароматнішим.

Базилік

Щоб додати напою легкі землисті та водночас свіжі нотки, варто додати базиліку. Найкращий аромат дає щойно зірване листя. Його можна дрібно нарізати й покласти на дно чашки або заварити у ситечку кілька хвилин, після чого витягнути.

Фрукти

Найпростіший спосіб додати чаю ягідних ноток – додавши прямо у чашку шматочки полуниці, малини, чорниці чи персика, які швидко віддадуть свій аромат. Якщо ж свіжих фруктів немає, їх легко замінити невеликою кількістю фруктового соку, що забезпечить схожий смаковий ефект.

Як правильно пити чай з молоком?

Як пише Taste of Home, правильного чи універсального способу пити чай із молоком не існує. Кожен додає його стільки, скільки любить.

Проте вважається, що якщо спершу налити молоко, а вже потім долити гарячий чай, напій може вийти смачнішим. У цьому випадку молоко поступово нагрівається до температури чаю, і смак розкривається більш рівномірно.

Коли ж молоко вливають у вже готовий гарячий чай, напій охолоджується, і він може не бути таким смачним.

