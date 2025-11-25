Повідомляє 24 Канал з посиланням на Seven Teas.

Дивіться також Не Італія і не Колумбія: де у світі п'ють найбільше кави

Кардамон

Кардамон – це пряність із яскравим, впізнаваним ароматом, яку особливо полюбляють у Шрі-Ланці та Індії. Варто лише додати до зеленого чаю кілька подрібнених стручків або дрібку меленої спеції і напій одразу стане більш насиченим та екзотичним.

Кардамон / Фото Unsplash

Кокос

Кокос чудово додає зеленому чаю тропічного акценту. Чи це буде кокосове молоко, кокосова вода або подрібнена м'якоть, ця добавка у будь-якому разі вигляді надасть чаю кремової текстури та легкої солодкості.

Кокос / Фото Unsplash

Ба більше, кокос містить корисні жири, що сприяє насиченню, та завдяки яким напій набуває унікального смаку.

Чорний перець

Хоч це може здатися нетиповим, дрібка чорного перцю надає зеленому чаю ледь помітного тонкого і пікантного смаку. Така проста добавка може також посилити загальні корисні властивості напою.

Чорний перець / Фото Unsplash

Як зменшити гіркоту зеленого чаю?

Як пише видання Tasting Table, найважливіший фактор для зменшення гіркоти зеленого чаю – температура води. Оптимальний діапазон – від 70 до 80 градусів. Така температура дозволяє максимально розкрити корисні властивості напою, не роблячи його надмірно гірким.

Ще один важливий аспект – кількість чайного листя. Використання занадто великої порції обов'язково додасть гіркоти. Ідеальне співвідношення – 2 грами чаю на 200 мілілітрів води. Також не варто використовувати дистильовану воду для заварювання.

Крім того, на смак чаю може значно впливати сорт листя. Ціле листя, на відміну від дрібного або порошкоподібного чаю в пакетиках, зазвичай має менш гіркий смак.

Які незвичні інгредієнти можна додати до кави?