Де п'ють найбільше кави?

Каву знають і люблять у кожному куточку планети. Сьогодні вона входить до переліку найпопулярніших продуктів у світі.

Та попри очікування, що лідером у споживанні мала б бути Латинська Америка, зважаючи на її колумбійське походження, країна, яка споживає найбільше кави, розташована зовсім не там, а в Європі.

Дивовижно, але найбільше кави п'ють мешканці Північної Європи. Зокрема, перші позиції у рейтингу посідають Фінляндія, Норвегія та Ісландія.

Далі розташувалися Данія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Бельгія та Люксембург.

Ба більше, навіть поступове підвищення ціни не позначилося на рівні споживання кави європейцями.

Чому ціна на каву зростає?

Як пише Forbes, за оцінками аналітиків, світові ціни на каву зросли приблизно на 20% у порівнянні з минулим роком. Експерти попереджають, що здешевлення напою не варто очікувати щонайменше до кінця 2025 року.

Серед головних причин подорожчання експерти називають посуху в Бразилії, скорочення врожаю в Колумбії та підвищення мит на імпорт у США. У виданні зазначають, що ці фактори вже позначилися на вартості кави у кав'ярнях та роздрібних магазинах у різних країнах світу.

Згідно з даними Міжнародної кавової організації, у вересні середня ціна арабіки зросла до 2,45 долара за фунт. У деяких країнах Латинської Америки вона виявилася ще вищою через проблеми з логістикою та збільшення витрат на добрива.

Нині в Бразилії вже продано від 70% до 80% урожаю арабіки, а нові контракти укладаються повільно. Ця країна забезпечує майже половину світового виробництва арабіки. Водночас кава сорту робуста, яку зазвичай використовується для приготування розчинної кави, подорожчала ще на 0,9%, досягнувши 5,609 доларів за метричну тонну.

