Повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

Пряні спеції

Насолодіться ароматами мексиканського какао та додайте до напою корицю, кайєнський перець або чилі-порошок, щоб зробити його більш пряним.

Какао можна урізноманітнити додавши пряні спеції / Фото Unsplash

Суміш спецій для гарбузового пирога також чудово підійде. Вона додасть відтінки гвоздики, імбиру та мускатного горіха. Кардамон теж гармонійно поєднується з какао та навіть у невеликій кількості здатен надати напою особливого смаку.

Nutella

Розчиніть ложку Nutella в гарячому молоці, щоб отримати ніжне какао з виразним горіховим ароматом. Для більш насиченого смаку додайте тертий шоколад та трохи злегка підсолоджених збитих вершків.

Кава

Міцно заварена кава або порція еспресо перетворять звичайне какао на напій, який на смак буде подібний до моки.

Цікавим буде поєднання кави та какао / Фото Unsplash

За відсутності кавомашини можна використати розчинну каву, змішавши її з гарячим молоком.

Ароматні збиті вершки

Какао чудово поєднується зі збитими вершками, але замість магазинних ліпше приготувати домашні із додатковими смаками.

Збитті вершки з корицею, імбиром, коричневим цукром, шоколадом або ванільною стружкою значно покращать смак вашого какао.

Підсмажте маршмелоу

Якщо ви не уявляєте какао без маршмелоу, можна зробити напій дещо цікавішим, підсмаживши його. Це надасть більш виразного смаку та особливого вигляду.

Маршмелоу в какао можна підсмажити / Фото Unsplash

Кухонний пальник допоможе створити легку карамельну скоринку та аромат. Зверху напій можна посипати подрібненим крекером.

Яка різниця між какао та гарячим шоколадом?

Какао та гарячий шоколад часто плутають між собою, хоча це різні напої. Як пише Coffeeok, какао-порошок – це знежирена форма, отриманий із какао-маси, яка використовується для приготування напоїв. Какао менш солодкий і містить менше жирів, ніж шоколад. Для приготування какао, порошок розчиняють у молоці або воді.

Гарячий шоколад готують із справжнього шоколаду, що містить какао-масло. Його розтоплюють і змішують із молоком, у результаті чого напій виходить густішим і більш насиченим. На відміну від какао, гарячий шоколад має кремову текстуру та зазвичай більш виражену солодкість.

