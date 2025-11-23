І мова не йде про альтернативні види молока, а про зовсім інші види додатків, які розкривають смак напою по-іншому. Більше розповість 24 Канал з посиланням на портал Univercity Hospitals.

Що варто додати до кави?

Якщо кава з молоком, навіть мигдалевим, видається вам надто банальним, то можна спробувати й інші додатки. І ні, це не вершки і не згущене молоко.

Можна додати до кави стевію, якщо ви хочете солодкий напій, але не хочете, аби рівень цукру в крові зріс, як і калорійність напою. Солодкість стевії рівноцінна солодкості цукру, тільки в ній немає калорій.

Або ж посилити смак кави без цукру можна за допомогою екстракту ванілі. Він також не калорійний, але має солодкий та насичений смак. Також аромат ванілі може заспокоювати. Потрібно буквально кілька крапель екстракту до кави.



Ваніль може суттєво покращити смак кави / Фото Pexels

І зовсім неочікуваний додаток, але він набирає популярності. І робить це доволі стрімко. Мова йде про протеїн. Все більше людей додають до кави трохи протеїнового порошку чи коктейлю. Це не тільки покращує смак самої кави, але й насичує її білком. Хоча це не робить каву альтернативою повноцінному сніданку.

Портал Bon Appetit радить також додати до кави дрібку солі. Це допоможе прибрати гіркоту напою та краще розкрити його смак.

