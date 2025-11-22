Експерти з кави та журналісти Джордан Мішельман та Закарі Карлсен вважають, що чашку, з якої ви п'єте каву, так само важлива, як і спосіб заварювання. Про це пише 24 Канал із посиланням на NYP.

Як чашка впливає на смак кави?

За словами експертів, те, з якої чашки ми п'ємо каву, може автоматично впливати на смак напою, а точніше – на сприйняття цього смаку. Наприклад, музика і навіть компанія, з якою ви проводите час, можуть покращити смак вина або кави.

Так само і з кавою — на наш мозок впливає все, що нас оточує в момент її вживання. Це означає, що коли настає час вибирати кухоль, посудина, з якої ви п’єте, має велике значення,

– вважають Мішельман та Карлсен.



Чашка впливає на смак кави / Фото Pexels

Певна чашка може асоціюватись із якимось подіями, які, своєю чергою, повертають нас у ті моменти та змушують ще раз проживати емоції. Тому кава може бути зі смаком ностальгії в прямому сенсі.

Вінтажна кружка, прикрашена вашим улюбленим мультяшним персонажем з дитинства, або особливо пам’ятна рекламна кампанія від улюбленої спортивної команди може зробити пиття дуже приємним,

– пояснили експерти.

Досвід споживання кави може напряму бути пов'язаним зі спогадами, які викликає той чи інший кухоль для напою.

Яку смачну каву приготувати?

Осінь та зима – час затишних вечорів, коли хочеться зігрітись. Ідеально для цього підійде глінтвейн, який можна приготувати без алкоголю. У мережі поділились простим рецептом кавового глінтвейну на сторінці shevtsov.coffee.

Простий рецепт кавового глінтвейну передбачає використання гранатового соку, еспресо та спецій, таких як мускатний горіх і кардамон.

