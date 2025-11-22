Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Історичну правду".

Дивіться також Революція Гідності у фото: 10 історичних кадрів з Майдану і їх історія

В Януковича кинули яйцем

24 вересня 2004 року з'явилося відео на якому можна побачити, як у Віктора Януковича кинули яйце. Цей епізод став одним із перших масово поширених "політичних" відео в українському сегменті інтернету.

Студент жбурнув яйцем в Яновича: дивіться відео

Офіційні повідомлення про різні важкі предмети різко контрастували з реальною картинкою, що породило хвилю інтернет-мемів. Цей момент завдав серйозного удару по іміджу кандидата як сильного лідера.

Рекламний ролик Ющенка

Передвиборче відео Віктора Ющенка з фразою "Я кажу "Знаю", бо я знаю, що робити" стало впізнаваним символом кампанії.

Агітаційний ролик Віктора Ющенка: дивіться відео

Під емоційну музику Ющенко обіцяв зміни, підтримку слабших і новий курс для країни.

Протистояння біля Адміністрації президента

23 листопада зі сцени Майдану Юлія Тимошенко закликала мітингувальників іти крізь сніг блокувати Адміністрацію президента. Будівлю оточив спецназ, однак силового зіткнення не відбулося.

Юлія Тимошенко біля Адміністрації президента: дивіться відео

Показовою стала імпровізована "онлайн-трансляція" для силовиків. Протестувальники коментували для них матч "Динамо" – "Рома" в Лізі чемпіонів.

Виступ Людмили Янукович у Донецьку

30 листопада широкого розголосу набув виступ Людмили Янукович на мітингу прихильників Віктора Януковича в Донецьку. Її емоційні заяви про "помаранчевий шабаш" та інші висловлювання миттєво стали об'єктом жартів у мережі.

Людмила Янукович виступила у Донецьку: дивіться відео

Саме цей виступ призвів дозволив порівняти потенційних перших леді.

Неофіційний гімн Помаранчевої революції

Пісня "Разом нас багато" гурту "Ґринджоли" стала головним музичним символом Помаранчевої революції.

"Разом нас багато" – "Ґринджоли": дивіться відео

Хоча зі сцени Майдану звучало багато композицій, саме "Разом нас багато" отримала статус неофіційного гімну протестів.

Скільки тривала Помаранчева революція?

Як пише Енциклопедія Сучасної України, помаранчева революція розпочалася після другого туру президентських виборів 2004 року в Україні. Вона проявилася у формі масових протестів проти фальсифікацій народного волевиявлення.

Революція тривала 12 днів – з 22 листопада до 3 грудня 2004 року. Події привернули увагу міжнародної спільноти, зокрема ЄС, а також урядів Росії і США. У пікові моменти протесту деякі державні структури, зокрема дипломатичний корпус, СБУ та органи місцевого самоврядування у західних і центральних регіонах, продемонстрували непокору владі.

Термін "помаранчева революція" виник через те, що прихильники кандидата Віктора Ющенка використовували помаранчевий колір у вигляді прапорців, стрічок, шарфів та інших елементів одягу.

Центром подій став Майдан Незалежності у Києві, тоді як у багатьох інших містах утворилися локальні "майдани".

Як Революція Гідності отримала свою назву?