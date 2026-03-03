Шоуранери додали тонку відсилку до класичної сцени з Дадлі Дурслі, повідомляє користувач u/Pieck-0805 на Reddit.
Де прихована відсилка до "Гаррі Поттера" у "Бріджертонах"?
У одній зі сцен четвертого сезону серіалу "Бріджертони" леді Арамінта Ган скаржиться на втрату, де заявляє, що до переїзду у неї було 37 пар брошок для взуття, а опісля – 36.
Ця репліка одразу нагадала фанатам знамениту сцену з "Гаррі Поттера і філософського каменю", де Дадлі Дурслі, двоюрідний брат Гаррі, обурюється кількістю подарунків на день народження: "36? Торік в мене було 37!".
Відсилка до "Гаррі Поттера" у "Бріджертонах": дивіться відео
Особливо цікавим це виглядає в контексті того, що Кеті Льюнг, яка в "Гаррі Поттері" втілила образ Чо Чанг – першої коханої Гаррі Поттера, – у "Бріджертонах" грає роль леді Арамінти Ган, графині Пенвуд.
Про що розповідає 4 сезон "Бріджертонів"?
Як повідомляється на сайті Netflix, у 4 сезоні "Бріджертонів" історія зосереджується на богемному другому синові родини – Бенедикті. Попри те, що його старший і молодший брати вже знайшли своє кохання, він не поспішає пов'язувати себе шлюбом.
Однак усе змінюється після маскарадного балу, де Бенедикт знайомиться з загадковою "Дамою в срібному" й миттєво закохується в неї. Проте за образом таємничої аристократки ховається Софі - покоївка, яка працює на сувору господиню.
"Бріджертони": дивіться трейлер 4 сезону
Коли доля знову зводить їх разом, Бенедикт не підозрює, що його ідеал із балу та скромна служниця – одна й та сама жінка.
Чи зможе герой побачити в цих жінках одну і ту ж особу й дозволити коханню перемогти соціальні бар'єри – головна інтрига нового сезону.
Як українці відгукуються про новий сезон "Бріджертонів"?
26 лютого вийшла друга частина четвертого сезону серіалу "Бріджертони". Якщо після перших серій глядачі називали сезон найслабшим, то фінальні епізоди кардинально змінили їхню думку.
Особливо зворушила боротьба Бенедикта за кохання до Софі Бек, а також сильна хімія між головними героями. Чимало українців були приголомшені трагічною лінією Франчески, чия історія стала однією з найболючіших у сезоні.
Глядачі також активно обговорюють розвиток стосунків Маркуса й Вайолет, благословення для леді Денбері та її можливий від'їзд. Найбільшу ж інтригу залишив фінал із появою нової потенційної авторки, яка може замінити Леді Віслдаун.