Шоуранеры добавили тонкую отсылку к классической сцене с Дадли Дурсли, сообщает пользователь u/Pieck-0805 на Reddit.
Где скрытая отсылка к "Гарри Поттеру" в "Бриджертонах"?
В одной из сцен четвертого сезона сериала "Бриджертоны" леди Араминта Ган жалуется на потерю, где заявляет, что до переезда у нее было 37 пар брошек для обуви, а после – 36.
Эта реплика сразу напомнила фанатам знаменитую сцену из "Гарри Поттера и философского камня", где Дадли Дурсли, двоюродный брат Гарри, возмущается количеством подарков на день рождения: "36? В прошлом году у меня было 37!".
Особенно интересным это выглядит в контексте того, что Кэти Льюнг, которая в "Гарри Поттере" воплотила образ Чо Чанг – первой возлюбленной Гарри Поттера, – в "Бриджертонах" играет роль леди Араминты Ган, графини Пенвуд.
О чем рассказывает 4 сезон "Бриджертонов"?
Как сообщается на сайте Netflix, в 4 сезоне "Бриджертонов" история сосредотачивается на богемном втором сыне семьи – Бенедикте. Несмотря на то, что его старший и младший братья уже нашли свою любовь, он не спешит связывать себя браком.
Однако все меняется после маскарадного бала, где Бенедикт знакомится с загадочной "Дамой в серебряном" и мгновенно влюбляется в нее. Однако за образом таинственной аристократки скрывается Софи - горничная, которая работает на строгую хозяйку.
Когда судьба снова сводит их вместе, Бенедикт не подозревает, что его идеал с бала и скромная служанка – одна и та же женщина.
Сможет ли герой увидеть в этих женщинах одну и ту же личность и позволить любви победить социальные барьеры – главная интрига нового сезона.
Как украинцы отзываются о новом сезоне "Бриджертонов"?
26 февраля вышла вторая часть четвертого сезона сериала "Бриджертоны". Если после первых серий зрители называли сезон самым слабым, то финальные эпизоды кардинально изменили их мнение.
Особенно тронула борьба Бенедикта за любовь к Софи Бек, а также сильная химия между главными героями. Многие украинцы были потрясены трагической линией Франчески, чья история стала одной из самых болезненных в сезоне.
Зрители также активно обсуждают развитие отношений Маркуса и Вайолет, благословение для леди Денбери и ее возможный отъезд. Наибольшую же интригу оставил финал с появлением новой потенциальной авторки, которая может заменить Леди Уислдаун.