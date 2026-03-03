Шоуранеры добавили тонкую отсылку к классической сцене с Дадли Дурсли, сообщает пользователь u/Pieck-0805 на Reddit.

Где скрытая отсылка к "Гарри Поттеру" в "Бриджертонах"?

В одной из сцен четвертого сезона сериала "Бриджертоны" леди Араминта Ган жалуется на потерю, где заявляет, что до переезда у нее было 37 пар брошек для обуви, а после – 36.

Эта реплика сразу напомнила фанатам знаменитую сцену из "Гарри Поттера и философского камня", где Дадли Дурсли, двоюродный брат Гарри, возмущается количеством подарков на день рождения: "36? В прошлом году у меня было 37!".

Отсылка к "Гарри Поттеру" в "Бриджертонах": смотрите видео

Особенно интересным это выглядит в контексте того, что Кэти Льюнг, которая в "Гарри Поттере" воплотила образ Чо Чанг – первой возлюбленной Гарри Поттера, – в "Бриджертонах" играет роль леди Араминты Ган, графини Пенвуд.

О чем рассказывает 4 сезон "Бриджертонов"?

Как сообщается на сайте Netflix, в 4 сезоне "Бриджертонов" история сосредотачивается на богемном втором сыне семьи – Бенедикте. Несмотря на то, что его старший и младший братья уже нашли свою любовь, он не спешит связывать себя браком.

Однако все меняется после маскарадного бала, где Бенедикт знакомится с загадочной "Дамой в серебряном" и мгновенно влюбляется в нее. Однако за образом таинственной аристократки скрывается Софи - горничная, которая работает на строгую хозяйку.

"Бриджертоны": смотрите трейлер 4 сезона

Когда судьба снова сводит их вместе, Бенедикт не подозревает, что его идеал с бала и скромная служанка – одна и та же женщина.

Сможет ли герой увидеть в этих женщинах одну и ту же личность и позволить любви победить социальные барьеры – главная интрига нового сезона.

Как украинцы отзываются о новом сезоне "Бриджертонов"?