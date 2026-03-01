На тот момент компания переживала финансовый кризис и в 1996 году объявила о банкротстве, что певец воспринял как возможность для сделки, пишет Koimoi.

Почему Майкл Джексон хотел купить Marvel?

Племянник артиста, Тадж Джексон, впоследствии рассказал в интервью Popcorned Planet, что Джексон хотел сотрудничать со Стэном Ли и, вероятно, мечтал сам сыграть Человека-паука.

Примерно тогда же режиссер Джеймс Кэмерон написал сценарий фильма о Человеке-пауке, но Джексон, желая контролировать проект, пытался выкупить права. Когда ему сообщили, что персонаж не продается, артист якобы заявил, что тогда приобретет всю компанию.

Майкл Джексон хотел исполнить роль Человека-паука / Коллаж 24 канала

Стэн Ли позже подтверждал интерес певца и предполагал, что его увлечение Человеком-пауком происходило от личной идентификации, ведь обоих объединяло ощущение изолированности и непонимания со стороны общества.

Однако сделку так и не завершили. По словам Таджа, стороны просто "закрыли" вопрос, не предоставив конкретных деталей.

В итоге, когда в 2002 году вышел фильм "Человек-паук", главную роль получил Тоби Магуайр, которому тогда было 26 лет, тогда как Джексону – уже за 40.

Что известно о сюжете фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день"?

Как сообщает Gizmodo, события нового фильма разворачиваются спустя четыре года после предыдущей части. За это время Питер Паркер фактически исчез как личность для всех вокруг, однако Человек-паук и дальше стоит на защите Нью-Йорка.

В синопсисе отмечается, что супергерой находится в лучшей форме, пока ряд таинственных преступлений не затягивает его в масштабный заговор. Новое расследование станет для него серьезным испытанием и заставит столкнуться с эхом прошлых решений.

Четырехлетний временной скачок стал неожиданным поворотом, ведь ранее студия не конкретизировала, сколько времени прошло после финала предыдущего фильма. Такой разрыв открывает пространство для развития персонажей.

