Об этом рассказывает Creative Bloq.

Смотрите также Люди не понимали, что делать: как Land Rover превратил проблему всех водителей в гениальную рекламу

Как появился логотип Chupa Chups?

Легендарный бренд леденцов Chupa Chups известен своим культовым логотипом, однако мало кто знает, что его истоки связаны с миром большого искусства, ведь его создал сам Сальвадор Дали.

Именно выдающийся испанский художник стал автором оригинального логотипа, который впоследствии лег в основу дизайна, знакомого миллионам людей в мире. Благодаря яркой палитре и выразительной форме он превратился в один из самых узнаваемых логотипов в истории.

Логотип Chupa Chups создал Сальвадор Дали / Фото GettyImages

В 1969 году основатель компании Chupa Chups Энрик Бернат обратился к Дали с просьбой создать новый логотип. Художник быстро взялся за работу и менее чем за час предложил простой вариант – желтую маргаритку, внутри которой разместил название бренда.

Кроме того, Далее настоял, чтобы логотип размещали на верхушке леденца, ведь так он оставался заметным даже после распаковки.

С тех пор дизайн претерпел лишь незначительные изменения. Знаковая форма и композиция сохранились почти без изменений.

Сколько стоило самое дорогое лого в мире?

Как пишет Daçe Studio, самый дорогой логотип в мире принадлежит компании Symantec, которая потратила 1,28 миллиарда долларов на обновление бренда. Впрочем, в эту сумму входила не только разработка дизайна, но и приобретение компании VeriSign.

Логотип Symantec / Фото MyCreativeShop

В рамках соглашения Symantec получила и известный знак VeriSign – галочку, которая стала главным элементом нового логотипа. Она символизирует подтверждение подлинности сертификатов безопасности (SSL) для веб-сайтов и гарантирует пользователям безопасность сайтов и онлайн-магазинов.

Добавление галочки VeriSign к логотипу Symantec передает надежность компании, а желтый круг вокруг нее означает стабильность и непрерывность безопасности. Вместе эти визуальные элементы формируют четкое ощущение доверия и безопасности.

Как ребрендинг GAP стал многомиллионным провалом?