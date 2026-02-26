Об этом рассказывает Creative Bloq.
Как появился логотип Chupa Chups?
Легендарный бренд леденцов Chupa Chups известен своим культовым логотипом, однако мало кто знает, что его истоки связаны с миром большого искусства, ведь его создал сам Сальвадор Дали.
Именно выдающийся испанский художник стал автором оригинального логотипа, который впоследствии лег в основу дизайна, знакомого миллионам людей в мире. Благодаря яркой палитре и выразительной форме он превратился в один из самых узнаваемых логотипов в истории.
Логотип Chupa Chups создал Сальвадор Дали / Фото GettyImages
В 1969 году основатель компании Chupa Chups Энрик Бернат обратился к Дали с просьбой создать новый логотип. Художник быстро взялся за работу и менее чем за час предложил простой вариант – желтую маргаритку, внутри которой разместил название бренда.
Кроме того, Далее настоял, чтобы логотип размещали на верхушке леденца, ведь так он оставался заметным даже после распаковки.
С тех пор дизайн претерпел лишь незначительные изменения. Знаковая форма и композиция сохранились почти без изменений.
Сколько стоило самое дорогое лого в мире?
Как пишет Daçe Studio, самый дорогой логотип в мире принадлежит компании Symantec, которая потратила 1,28 миллиарда долларов на обновление бренда. Впрочем, в эту сумму входила не только разработка дизайна, но и приобретение компании VeriSign.
Логотип Symantec / Фото MyCreativeShop
В рамках соглашения Symantec получила и известный знак VeriSign – галочку, которая стала главным элементом нового логотипа. Она символизирует подтверждение подлинности сертификатов безопасности (SSL) для веб-сайтов и гарантирует пользователям безопасность сайтов и онлайн-магазинов.
Добавление галочки VeriSign к логотипу Symantec передает надежность компании, а желтый круг вокруг нее означает стабильность и непрерывность безопасности. Вместе эти визуальные элементы формируют четкое ощущение доверия и безопасности.
Как ребрендинг GAP стал многомиллионным провалом?
В 2010 году американский ритейлер Gap без предварительных анонсов сменил свой культовый синий логотип на минималистичный вариант. Обновление должно было выглядеть современным и более адаптированным к цифровой среде, однако людям оно не понравилось.
В сети пользователи массово высмеивали новый дизайн. Многие шутили, что логотип якобы создали в обычном текстовом редакторе.
Из-за волны критики компания уже через шесть дней вернула старую версию. Ребрендинг, который обошелся примерно в 100 миллионов долларов, стал одним из самых громких провалов в истории.