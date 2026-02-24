О том, почему реклама Land Rover стала успешной, рассказывает Little Black Book.
В чем гениальность рекламы Range Rover?
В 2018 году жители Лондона стали свидетелями необычной картины. Посреди одной из улиц города появился гигантский "лежачий полицейский", который был 10 метров в ширину, 6 метров в глубину и 1,5 метра в высоту.
Автомобили просто останавливались перед конструкцией, не решаясь ее преодолеть, а пешеходы фотографировали необычное сооружение. Все изменилось в момент, когда появился Range Rover Evoque.
Кроссовер без лишних колебаний подъехал к препятствию и уверенно преодолел его, продемонстрировав свои технические возможности. Автомобиль без лишних усилий поднялся на конструкцию и так же уверенно спустился вниз.
Реклама Range Rover Evoque: смотрите видео
По словам креативного директора агентства Spark44 Брайана Фрейзера, идея была простой, ведь "каждый водитель ненавидит "лежачих полицейских".
Так что может быть лучшим способом продемонстрировать возможности нашего наиболее ориентированного на город автомобиля, Range Rover Evoque, чем столкнуться с самым большим "лежачим полицейским", которого кто-либо когда-либо видел?,
– заявил он.
В результате эта реклама в формате уличного эксперимента мгновенно стала вирусной и доказала, что иногда один реальный трюк может сказать гораздо больше, чем тысяча слов.
Какая самая дорогая реклама в мире?
По данным "Книги рекордов Гиннеса", четырехминутный художественный фильм режиссера База Лурмана, созданный как реклама духов Chanel No. 5, считается самой дорогой в мире телевизионной рекламой. Его производство стоило 18 миллионов фунтов стерлингов (около 33 миллионов долларов США).
Реклама Chanel No. 5: смотрите видео
Главную роль исполнила Николь Кидман, которая сыграла звезду в стиле Мэрилин Монро, убегающую от папарацци. Премьера ролика состоялась 1 ноября 2004 года в кинотеатрах США, а 11 ноября его впервые показали на американском телевидении.
Впоследствии рекламу начали демонстрировать в кинотеатрах других стран. За участие в проекте Николь Кидман получила гонорар в размере 2 миллионов фунтов стерлингов (примерно 3,7 миллиона долларов).
Какую рекламу запретили в Амстердаме?
Амстердам стал первой столицей в мире, где запретили рекламу мяса и ископаемых видов топлива в общественных местах. Отныне такие объявления исчезнут с билбордов, автобусных остановок, экранов в транспорте и других публичных пространств.
Решение является частью изменений в местных подзаконных актов, направленных на поддержку здорового питания и сокращения выбросов парниковых газов. Ранее подобные ограничения действовали на основе добровольных договоренностей с рекламодателями, однако теперь их официально закрепили на уровне городских правил.
Амстердам стал третьим городом в стране после Утрехт и Зволле, который ввел полный запрет такой рекламы. Новые правила начнут действовать с 1 мая после переходного периода, а городские власти планируют к 2050 году довести долю растительных продуктов в рационе жителей до 50%.