О том, почему реклама Land Rover стала успешной, рассказывает Little Black Book.

В чем гениальность рекламы Range Rover?

В 2018 году жители Лондона стали свидетелями необычной картины. Посреди одной из улиц города появился гигантский "лежачий полицейский", который был 10 метров в ширину, 6 метров в глубину и 1,5 метра в высоту.

Автомобили просто останавливались перед конструкцией, не решаясь ее преодолеть, а пешеходы фотографировали необычное сооружение. Все изменилось в момент, когда появился Range Rover Evoque.

Кроссовер без лишних колебаний подъехал к препятствию и уверенно преодолел его, продемонстрировав свои технические возможности. Автомобиль без лишних усилий поднялся на конструкцию и так же уверенно спустился вниз.

Реклама Range Rover Evoque: смотрите видео

По словам креативного директора агентства Spark44 Брайана Фрейзера, идея была простой, ведь "каждый водитель ненавидит "лежачих полицейских".

Так что может быть лучшим способом продемонстрировать возможности нашего наиболее ориентированного на город автомобиля, Range Rover Evoque, чем столкнуться с самым большим "лежачим полицейским", которого кто-либо когда-либо видел?,

– заявил он.

В результате эта реклама в формате уличного эксперимента мгновенно стала вирусной и доказала, что иногда один реальный трюк может сказать гораздо больше, чем тысяча слов.

Какая самая дорогая реклама в мире?

По данным "Книги рекордов Гиннеса", четырехминутный художественный фильм режиссера База Лурмана, созданный как реклама духов Chanel No. 5, считается самой дорогой в мире телевизионной рекламой. Его производство стоило 18 миллионов фунтов стерлингов (около 33 миллионов долларов США).

Реклама Chanel No. 5: смотрите видео

Главную роль исполнила Николь Кидман, которая сыграла звезду в стиле Мэрилин Монро, убегающую от папарацци. Премьера ролика состоялась 1 ноября 2004 года в кинотеатрах США, а 11 ноября его впервые показали на американском телевидении.

Впоследствии рекламу начали демонстрировать в кинотеатрах других стран. За участие в проекте Николь Кидман получила гонорар в размере 2 миллионов фунтов стерлингов (примерно 3,7 миллиона долларов).

