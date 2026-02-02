Столица Нидерландов стала первой столицей в мире, одобрившей изменения в подзаконные акты, запрещающие рекламу мяса и ископаемых в общественных местах. Это изменение – попытка изменить общественное пространство, чтобы поддержать здоровое питание и уменьшить выбросы парниковых газов, пишет Food&Living Vegan.

Почему в Амстердаме запретили рекламу мяса?

Еще 22 января советники проголосовали за внесение изменений в Общее местное регулирование города. Ранее ограничения по рекламе мяса вводились с рекламодателями путем добровольных соглашений – это делалось с 2020 года. Впрочем, сейчас изменения формализовали.

Амстердам – это уже третий город, после Утрехта и Зволле, полностью запретил рекламу мяса и ископаемых в общественных местах: в автобусах, на всех экранах и т.д. – и первая столица, что прибегла к подобному запрету.

Ожидается, что новые правила коснутся не только мяса, но и авиаперелетов, круизов и автомобилей с бензиновым двигателем. Владельцам магазинов, по-прежнему, разрешено рекламировать товар в собственных помещениях, поэтому ограничения не повлияют на плакаты, что размещены внутри магазинов.

Интересно! Первым городом, где рекламу мяса запретили, стал Гарлем – это произошло еще в 2022 году. После этого решения еще семь нидерландских городов начали работать над аналогичными мерами.

И исследования показывают, что такие запреты отражают общественное мнение: большинство опрошенных нидерландцев поддерживают переход к растительной диете. Впрочем, текущее потребление белка в Нидерландах показывает, что 60% все еще приходится на животный белок.

Сейчас городские власти Амстердама имеет целью достичь, чтобы к 2050 году 50% рациона местных жителей составляли растительные продукты.

Новые правила начнут действовать уже 1 мая, ведь городу нужен "разумный переходный период", пишет NL Times.

