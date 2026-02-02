Столиця Нідерландів стала першою столицею у світі, що схвалила зміни до підзаконних актів, що забороняють рекламу м'яса та викопних копалин у громадських місцях. Ця зміна – спроба змінити громадський простір, аби підтримати здоровіше харчування та зменшити викиди парникових газів, пише Food&Living Vegan.

Чому в Амстердамі заборонили рекламу м'яса?

Ще 22 січня радники проголосували за внесення змін до Загального місцевого регулювання міста. Раніше обмеження щодо реклами м'яса запроваджувалися з рекламодавцями шляхом добровільних угод – це робилося з 2020 року. Втім, зараз зміни формалізували.

Амстердам – це вже третє місто, після Утрехта та Зволле, що повністю заборонив рекламу м'яса та викопних копалин у громадських місцях: у автобусах, на всіх екранах тощо – і перша столиця, що вдалася до подібної заборони.

Очікується, що нові правила торкнуться не лише м'яса, але й авіаперельотів, круїзів та автомобілів з бензиновим двигуном. Власникам магазинів, як і раніше, дозволено рекламувати товар у власних приміщеннях, тож обмеження не вплинуть на плакати, що розміщенні всередині магазинів.

Цікаво! Першим містом, де рекламу м'яса заборонили, став Гарлем – це відбулося ще 2022 року. Після цього рішення ще сім нідерландських міст почали працювати над аналогічними заходами.

І дослідження показують, що такі заборони відображають громадську думку: більшість опитаних нідерландців підтримують перехід до рослинної дієти. Втім, поточне споживання білка у Нідерландах показує, що 60% все ще припадає на тваринний білок.

Наразі міська влада Амстердама має за мету досягти, аби до 2050 року 50% раціону місцевих мешканців складали рослинні продукти.

Нові правила почнуть діяти вже 1 травня, адже місту потрібний "розумний перехідний період", пише NL Times.

