Наразі, згідно з даними уряду, у Нідерландах проживає приблизно 135 000 українців – втім, вже з 2027 року українці, що отримають трирічні дозволи на проживання, муситимуть самі подбати про житло та медичне обслуговування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Duch News.

Що відомо про закриття центрів для біженців у Нідерландах?

Уряд Нідерландів вже має план закрити житлові об'єкти, створені для біженців з України у 2027 році – коли закінчиться термін дії тимчасового захисту ЄС. Втім, критики зазначають, що ці плани недостатньо опрацьовані та зовсім не враховують дефіцит житла в країні.

Мабуть, Кейзер має чарівне слово, яке дозволить усім цим людям раптово знайти житло на відкритому ринку, – заявив Барт Діккешей.

Він допомагає українцям оселитися у Нідерландах та вважає, що лист уряду – лише "порожні слова". У Нідерландах три чверті українців проживають у спеціальних житлових приміщеннях, що уряд створив протягом останніх трьох років. Та міністерка житлового господарства наполягає, що урядове житло слід ліквідувати якомога швидше, а також припинити фінансування муніципалітетів.

Втім, навіть місцеві органи влади вже заявляють, що припинення фінансування може призвести до значних проблем – попри те, що дві третини українців працюють та внесли 3,5 мільярда євро в економіку, чимало з них все ще потребують соціальної допомоги.

Також міністерка запевнила, що молоді українці матимуть можливість навчатися та отримають доступ до фінансування у коледжах, як і громадяни ЄС – це має покласти край ситуації, коли доводиться платити принаймні втричі більше через те, що Україна не входить до Євросоюзу.

