Чимало українців наразі проживають за кордоном, і чимало з них обирають для себе Нідерланди. Втім, часто вони не знають, з якими недоліками країни їм доведеться зіштовхнутися згодом, повідомляє 24 Канал з посиланням на bodiaz92.

Які є недоліки життя у Нідерландах?

Перший мінус, який назвала українка – це високі ціни, податки та оренда житла.

Прибутковий податок може становити до 40% зарплати,

– поділилася вона.

Та й знайти житло у країні зовсім непросто – адже ціни стартують від 800 євро, і за такі гроші можна орендувати лише невелику однокімнатну квартиру у невеликому місті. Окрім того, доводиться платити і комунальні платежі, які складають в середньому 100 – 200 євро на місяць.

Причина криється в тому, що Нідерланди вважаються найбільш густозаселеною країною Європи, тож пошук житла перетворюється на "ще той квест".

Українка розповіла про мінуси Нідерландів: дивіться відео

Окрім того, у Нідерландах немає державних дитячих садків. Усі вони приватні, і до того ж досить дорогі – потрібно платити приблизно 10 євро за годину.

Держава частково може компенсувати ці витрати, але за умови, якщо обоє з батьків працюють, а декретну відпустку дають усього на три місяці,

– додала блогерка.

Дорогий у Нідерландах також і громадський транспорт. Якщо не мати проїзної картки, а розраховуватися звичайною банківською, ціна за проїзд буде аж вдвічі вищою. І українка, що не знала про це правило, проїхала 4 кілометри на маршрутці практично за 5 євро.

Не подобається українці й медицина в Нідерландах – вона поділилася, що місцеві лікарі, скоріш за все, призначать "парацетамол від усіх хвороб". Останній недолік, про який точно варто знати перед переїздом – це погода, адже в Нідерландах вона досить часто буває похмурою та дощовою.

