Переїзд до іншої країни – це завжди непросто. Звикнути потрібно не лише до нових законів та мови, але й до інших звичаїв та менталітету.

Що потрібно знати про життя в Іспанії перед переїздом?

Перше, про що не знають люди перед переїздом до Іспанії, а потім дуже сильно дивуються – це запах від собак на вулицях. Українка зізналася, що звикала до нього вона довго. В багатьох іспанських містах не миють доріжки, а власники не прибирають за своїми улюбленцями. Особливо неприємною ситуація стає влітку у спеку.

Наступний мінус – це відсутність центрального опалення у більшості квартир. Це означає, що взимку про способи обігріти своє житло доведеться думати самостійно. Так само влітку може бути дуже жарко, і в більшості квартир під оренду немає кондиціонера. Окрім того, і обігрівач, і кондиціонер працюють від електроенергії, а це може призвести до досить високого чека за комунальні послуги.

Що мене бісило досить довгий час – це повільна доставка посилок. Довго жили до цього і в Польщі, і в Україні, де доставка могла бути за один – два дні. А тут таке буває рідко, – поділилася блогерка.

Українка розповіла про несподівані особливості життя у Іспанії: дивіться відео

Також дуже часто виникає в Іспанії проблема з кур'єрами – вони можуть сильно запізнюватися, або й не приходити взагалі, а тоді вказувати, що одержувачів посилки не було вдома. Та сама проблема з майстрами та людьми, що роблять ремонт – вони дуже повільні та нікуди не поспішають.

Дуже довго українці доводиться стояти в черзі у магазинах – адже продавці можуть спілкуватися з клієнтами, і ніхто не поспішає. Також Іспанія може не підійти для людей, які не люблять запах тютюну, адже в країні куріння дуже поширене і серед молоді, і серед старих людей.

Майже все літо вночі відбуваються фестивалі, люди запускають феєрверки, а вечірки можуть тривати до самого ранку, тож на це варто зважати у виборі міста та житла. В центрі міста завжди буде гучніше, тож якщо хочеться спокійного життя, варто оселитися десь у середмісті.

Останні мінуси, які назвала українка – це високі податки та бюрократія.

