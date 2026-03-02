Про це повідомив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стере під час спільної пресконференції з Володимир Зеленський у Києві, передає Укрінформ.

Яка позиція Норвегії?

За словами глави норвезького уряду, сьогодні в країні проживає понад 100 тисяч українців. Він наголосив, що вони справляють позитивне враження та роблять внесок у норвезьку економіку. Водночас Стере звернув увагу на те, що останнім часом фіксується зростання кількості молодих чоловіків серед новоприбулих.

Прем’єр підкреслив: Норвегія нікого не примушує повертатися додому, а питання мобілізації є внутрішньою справою України. За його словами, норвезька влада підтримує тісний контакт із Києвом щодо цієї ситуації та прагне забезпечити стабільні умови для тих, хто прибуває.

Під час візиту до Києва Стере також оголосив про домовленість між Норвегією та Україною щодо стратегічного партнерства у взаємовигідних сферах. Таким чином, Норвегія не лише приймає українців, а й поглиблює співпрацю з Україною на державному рівні.

Цікаво! З початку повномасштабної війни, чоловіки віком 18 – 60 років не могли залишати Україну через заборону, зумовлену мобілізацією. Але з 28 серпня 2025 року уряд України ухвалив зміни до правил перетину державного кордону, що дозволили чоловікам віком від 18 до 22 років (включно) вільно виїжджати за кордон під час воєнного стану.



