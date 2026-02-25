Більше про це розповіло видання In Poland. Для більшості українців зі статусом UKR медичні послуги будуть доступні лише після сплати внесків на медичне страхування.

Хто і надалі зможе отримувати медичні послуги безкоштовно?

При цьому безкоштовна медицина залишиться доступною лише для окремих категорій громадян:

повнолітні українці, які постраждали від катувань або зґвалтування;

діти та підлітки;

вагітні жінки;

жінки після пологів;

особи, які проживають у колективних закладах розміщення.

Разом із цим, низку безкоштовних медичних послуг буде скасовано. Зокрема, відтепер без страховки не можна буде отримати лікування безпліддя чи видалення катаракти.

У Національному фонді охорони здоров'я (NFZ) наголосили, що повний спектр послуг доступний лише за наявності обов'язкового чи добровільного медичного страхування.



Польща різко обмежила безкоштовну медицину для українців / Фото Africa Images

Які правила діяли раніше?

Раніше, після початку війни в Україні, Польща ухвалила спеціальний закон, який дозволяв українським біженцям отримувати легальне проживання та медичну допомогу без страхування. Проте протягом останніх місяців доступ поступово обмежувався: 30 вересня 2025 року повнолітні українці без страховки втратили право на відшкодування витрат на ліки та стоматологію.

Попри це, вони все ще могли користуватися первинною та спеціалізованою амбулаторною допомогою, а також стаціонарним лікуванням. З 5 березня ці пільги для більшості втратять чинність.

Як змінилися правила захсту для українців у Польщі?