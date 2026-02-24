У яких країнах ЄС перебуває найбільше українців?
Українці в Європейському Союзі інтегрувалися до місцевого економічного життя й роблять внесок у розбудову добробуту країн, які їх прийняли. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.
Ще до повномаштабної війни Європейський Союз був популярним напрямком для української трудової міграції. Як відомо з даних Eurostat, дозволи на проживання в Європейському Союзі станом на кінець 2021 року мали 1,57 мільйона громадян України, серед яких 1,2 мільйона – на термін щонайменше 12 місяців.
З 2022 року міграція посилилася з огляду на безпекові міркування, тож 5 – 7 мільйонів українців виїхали через війну. Здебільшого – до Польщі, Чехії та Німеччини. Нині на ринку праці цих країн українці закривають кадрові потреби в різних галузях.
Ми опинилися в унікальній ситуації, коли за українців за кордоном конкурують між собою Україна, Польща, Чехія та Німеччина. З одного боку, це викликає приємне здивування, а з іншого – розуміння, що перед нашою країною постає дуже суттєвий виклик. Бо коли закінчиться війна й почнеться відбудова, я впевнений, сюди заходитимуть гроші, технології, завозитимуть обладнання, постане питання: хто це все освоїть.
Нині в Польщі проживають близько 1,5 мільйона українців, у Німеччині – 1 мільйон 150 тисяч, а в Чехії – близько 600 тисяч громадян України. Частина біженців та мігрантів попередніх років працює на економіки цих країн:
- у Польщі – близько 900 тисяч українців;
- у Чехії – 390 тисяч українців;
- у Німеччині – 295 тисяч українців.
За наведеними експертом Василем Воскобойником даними, внесок громадян України в економіку цих країн у 2024 році був наступним:
- Польща – 2,7% ВВП;
- Чехія – 2,2 – 2,3% ВВП;
- Німеччина – 0,6 – 0,7% ВВП.
Де українці найчастіше працюють?
У Польщі українці працевлаштувалися в сегменти економіки, де роками бракувало робочих рук. Як розповів експерт Василь Воскобойник, у промисловості й переробці зайняті 22 – 25% мігрантів з України, у сфері транспорту й логістики – 12%. У готельно-ресторанному бізнесі працюють 14% українців, а на будівництві – 13%.
У Німеччині кількість залучених до ринку праці порівняно менша, ніж у Польщі. Це пов'язано з потребою знання мови для роботи, орієнтацією на соціальні виплати та значною кількістю серед біженців жінок з дітьми та старшими родичами, які потребують догляду. Попри це близько чверті прибулих до Німеччини українців працюють і прагнуть покращувати своє становище як фахівців.
Українці обирають для себе роботу у сфері догляду за літніми людьми, адже 22% населення країни перебуває у віці від 65+. Також це логістика, промисловість. Намагаються заходити в медицину, але це дуже важко. Це пов'язано з тим, що потрібно знати німецьку мову на рівні С1 плюс професійну. Ще потрібно нострифікувати свої дипломи, аби підтвердити знання, здати іспити, якийсь час працювати на трохи нижчому рівні, аніж в Україні,
– говорить Василь Воскобойник.
У медицині Німеччини є постійний попит на фахівців, додає експерт. І хоч долати труднощі з входом у сферу готові не всі, частина українських медиків це робить.
Зауважте! Також українці знаходять себе в галузях високих технологій у Німеччині, зокрема – IT та інженерії.
Як зауважує експерт, за українських працівників готова конкурувати Чехія, адже її економіка потребує робочої сили.
"Оскільки в Чехії розвинуте автомобілебудування, зрозуміло, там українці працюють. А загалом, як і в Польщі, – це будівництво, логістика, сфера послуг. Знову ж таки, заходять зокрема і в галузь охорони здоров'я. Але потрібно розуміти, що Чехія – відносно невелика країна з 11-мільйонним населенням й одним із найнижчих рівнів безробіття, близько 3%. Про що це говорить? Це фактично говорить про нестачу робочих рук у цій країні", – каже Василь Воскобойник.
Цікаво! Мінімальні зарплати в наведених країнах значно перевищують українську, яка становить близько 170 євро. У Німеччині це близько 2,3 тисячі євро, у Польщі – 1,1 тисячі євро, у Чехії – приблизно 900 євро.
Завдяки українській міграції європейські країни отримують змогу також зменшувати тиск на свої пенсійні фонди, які втрачають надходження через старіння й скорочення чисельності працездатного населення.
Як українці допомагають утримувати європейських пенсіонерів?
Більшість мігрантів до Польщі та Чехії є людьми працездатного віку, тож ці країни не витрачають коштів на їхнє пенсійне забезпечення.
Офіційно працевлаштовані українці платять пенсії європейцям, адже збільшують надходження до місцевих пенсійних фондів. Завдяки цьому країни можуть підтримувати своїх громадян-пенсіонерів.