Від початку повномасштабної війни чимало українців виїхали за кордон, і найбільше біженців прийняли Польща та Німеччина. Та це далеко не єдині країни, де українці можуть отримати допомогу, повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

Цікаво Остаточно: Польща ухвалила новий закон про допомогу українцям – все, що треба знати

Де українці можуть отримати найбільші виплати за кордоном?

Німеччина

Німеччина наразі залишається країною, що гарантує один з найвищих рівнів виплат для українців. Сума не є фіксованою, і її розраховують, відштовхуючись від категорії, до якої потрапляє заявник.

У 2025 році суми Bürgergeld такі:

для одиноких дорослих та матерів чи батьків-одинаків – 563 євро;

для подружжя – по 506 євро кожному;

дітям від 14 до 17 років – 471 євро;

дітям від 6 до 13 років – 390 євро;

дітям до 5 років – 357 євро.

Втім, з початку 2025 року в уряді Німеччини заявили, що для українських біженців починають діяти нові правила. Якщо людина відмовлятиметься від роботи, що їй пропонує соціальна служба, то допомогу можуть скоротити на 30%.

Бельгія

Дорослі біженці з України у Бельгії наразі отримують приблизно 1300 євро на особу щомісяця – і ця виплата регулярно індексується, а з 2022 року неодноразово зростала. Це найвищий у ЄС рівень соціального захисту для українців, що мають статус тимчасового захисту.

Як і у Німеччині, у Бельгії українські біженці у правах прирівняні до безробітних бельгійців. Українці там мають державне медичне страхування і, якщо є така потреба, можуть проживати у державних притулках. Також є можливість отримання субсидії на купівлю меблів, одягу, медичних засобів тощо.

Нідерланди

У Нідерландах безкоштовно надають притулок українкам з дітьми, літнім особам, хворим та родинам. Наразі приймальні пункти переважно заповнені, але можна звернутися до одного з чотирьох центрів для біженців – в Утрехті, Роттердамі, Амстердамі та Ейндховені. А ось самотнім чоловікам та родинам без дітей питання проживання потрібно вирішувати самостійно, пише Enable Me.

Українці, які проживають у наданому державою житлі в Нідерландах, можуть отримувати 205 євро на харчування щомісяця, а також 55 євро на особисті потреби. Втім, якщо у центрі надають триразове харчування, тоді виплачується тільки 55 євро. Після знаходження роботи чи житла виплати припиняються.

Польща

Польща – це все ще одна з найбільш популярних країн для отримання тимчасового захисту Громадяни України мають право на безкоштовне проживання в колективних центрах до 120 днів після в'їзду.

З 1 січня 2025 року розмір виплат в країні збільшили, і зараз він варіюється від 950 до 1679 злотих на людину. А українські біженці з дітьми мають право на соціальну допомогу у розмірі 800 злотих на дитину.

Також біженці, що мають статус інвалідності, можуть отримати допомогу від 600 до 4000 злотих, а також оформити пенсію у розмірі 1588 злотих. Школярі ж раз на рік можуть отримати від польського уряду виплату у розмірі 300 злотих, аби придбати канцтовари, рюкзак та решту приладдя для школи.

Які ще новини про допомогу для українців варто знати?