Таку заяву зробила виконувачка обов'язків міністра у справах притулку та міграції Нідерландів Мона Кейзер. Про це пише 24 Канал з посиланням на NOS.

Чи надаватимуть Нідерланди житло українським чоловікам?

У своїй нещодавній заяві Кейзер підкреслила, що Нідерланди наближаються до межі можливостей надання притулку. За її словами, розумно очікувати, що працевлаштовані чоловіки забезпечать і профінансують своє власне житло. Крім того, ці особи можуть звернутися за допомогою до своїх роботодавців.

Коментарі Кейзер з'явилися у відповідь на термінове звернення Червоного Хреста та різних муніципалітетів по всій країні, які стикаються з проблемами розміщення українських біженців та забезпеченням їх належним житлом.

Громадяни Нідерландів, які працюють, теж самі забезпечують себе житлом,

– підкреслила Кейзер.

Вона додала, що такий підхід не є надто суворим, оскільки ті, хто шукає притулку в Нідерландах, продовжують отримувати захист. Підкреслила, що матерям з дітьми, як і раніше, буде надано притулок в країні.

Крім того, виконувачка обов'язків міністра наголосила на важливості заохочення українців, які в'їхали до Нідерландів через інші країни ЄС, повертатися туди.

Зауважимо, згідно з даними ООН, наразі в Нідерландах налічується понад 128 000 біженців, а місць доступно близько 97 000 – і всі вони зайняті. При цьому щомісяця до країни прибувають сотні нових прохачів притулку.

Як Нідерланди приймають українців у 2025-му?