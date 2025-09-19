Таку заяву зробила виконувачка обов'язків міністра у справах притулку та міграції Нідерландів Мона Кейзер. Про це пише 24 Канал з посиланням на NOS.
Чи надаватимуть Нідерланди житло українським чоловікам?
У своїй нещодавній заяві Кейзер підкреслила, що Нідерланди наближаються до межі можливостей надання притулку. За її словами, розумно очікувати, що працевлаштовані чоловіки забезпечать і профінансують своє власне житло. Крім того, ці особи можуть звернутися за допомогою до своїх роботодавців.
Коментарі Кейзер з'явилися у відповідь на термінове звернення Червоного Хреста та різних муніципалітетів по всій країні, які стикаються з проблемами розміщення українських біженців та забезпеченням їх належним житлом.
Громадяни Нідерландів, які працюють, теж самі забезпечують себе житлом,
– підкреслила Кейзер.
Вона додала, що такий підхід не є надто суворим, оскільки ті, хто шукає притулку в Нідерландах, продовжують отримувати захист. Підкреслила, що матерям з дітьми, як і раніше, буде надано притулок в країні.
Крім того, виконувачка обов'язків міністра наголосила на важливості заохочення українців, які в'їхали до Нідерландів через інші країни ЄС, повертатися туди.
Зауважимо, згідно з даними ООН, наразі в Нідерландах налічується понад 128 000 біженців, а місць доступно близько 97 000 – і всі вони зайняті. При цьому щомісяця до країни прибувають сотні нових прохачів притулку.
Як Нідерланди приймають українців у 2025-му?
- У Нідерландах притулки для українських біженців переповнені, і деяким новоприбулим відмовляють у наданні житла.
- З 1 жовтня 2025 року у Нідерландах зросте щомісячна плата за надання притулку українським біженцям.
- Нідерланди також припинили надавати тимчасовий захист громадянам третіх країн, які проживали в Україні і прибули як біженці.