Зокрема, сума збільшиться зі 105 євро на місяць до 244 євро. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RTL, яке цитує міністерку з питань притулку та міграції Мону Кейзер.

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Українці в Нідерландах платитимуть за проживання більше

Кейзер оголосила, що сім'ї з двома неповнолітніми дітьми в країні повинні будуть платити максимум 488 євро, залежно від їхніх індивідуальних обставин.

Збільшення особистого внеску використовується для покриття експлуатаційних витрат притулку, таких як газ, вода та електроенергія,

– пояснила вона.

Крім того, уряд Нідерландів заявив, що дорослі українці, які проживають у притулках з харчуванням, тепер повинні будуть сплачувати додатковий внесок у розмірі 252,18 євро на місяць. Так, максимальний фінансовий внесок для сім'ї з двох дорослих становитиме 992,80 євро на місяць.

Зазначається, що ця ініціатива спрямована на усунення та зменшення нерівності між українськими біженцями та шукачами притулку з інших країн.

Наразі в Нідерландах зареєстровано 120 820 українців, 93 770 з яких проживають у муніципальних центрах для біженців.

До слова, раніше у Нідерландах позбавили захисту деякі категорії українців.