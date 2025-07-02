Однак також є і приємні нововведення. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

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Зміни для українців у Польщі

Польський уряд продовжить дію закону про допомогу українським біженцям до 4 березня 2026 року. Тобто до цього часу українці з тим часовим захистом зможуть легально перебувати в країні, а також матимуть доступ до ринку праці, медичних та освітніх послуг, соціальних виплат.

Крім того, українцям продовжать податкові пільги.

Також продовжили виплату 800+ дітям до 18 років, які закінчили шкоду, але продовжують навчання у Польщі.

Важливі зміни. Тепер дозвіл на тимчасове перебування можна буде отримати тільки один раз. А приймання біженців до центрів колективного розміщення триватиме до 31 жовтня 2025 року (для деяких вразливих груп цей термін продовжать).

Крім того, виключать можливість надання прав громадянам України, які перетинають кордон на короткий час на підставі дозволу на перетин кордону в умовах місцевого прикордонного руху.

Також визначили умови, за яких Польща може забрати посвідку на проживання:

якщо людина подала в заяві неправдиві персональні дані,

якщо заявник надав підроблені документи,

якщо іноземець уклав шлюб з метою обійти положення, що визначають правила та умови в'їзду іноземців на територію Республіки Польща, їхнього транзиту через цю територію, їхнього перебування на ній та їхнього виїзду з неї.

До слова, також нагадаємо, що з 1 червня повіти у Польщі можуть створювати списки "заборонених професій" для працівників з інших країн.