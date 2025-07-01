Тепер подати та обробити документи можна онлайн, без походів у дипломатичну установу. Про це пише 24 Канал із посиланням на МЗС України.

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Подати документи можна буде онлайн

Раніше для того, щоб вчинити нотаріальну дію в консульстві, потрібно було прийти туди особисто, подати документи, написати заяву власнику, повідомити, яке саме повноваження він збирає передати іншій людині, узгодити з консулом текст довіреності, оплатити консульський збір, а потім ще чекати на друк довіреності консулом.

Тепер же українці можуть у будь-який зручний час зробити це онлайн.

З 1 липня українці за кордоном отримали можливість через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС "е-Консул" подавати інформацію та документи в електронній формі для вчинення нотаріальних дій,

– повідомили у міністерстві.

Для того, щоб подати таку заяву, потрібно:

зайти на портал "е-Консул",

завантажити образ необхідної довіреності чи нотаріальної заяви,

завантажити необхідні документи.

Консули опрацюють інформацію без вашої присутності, і, якщо все гаразд, то згодом залишиться лише оплатити консульський збір та забрати готовий документ.

Якщо ж будуть помічені якісь невідповідності, вам надішлють повідомлення з конкретними рекомендаціями, як їх можна усунути.

У яких країнах документи можна подати онлайн з 1 липня Пілотний проєкт щодо подачі документів онлайн для вчинення нотаріальних дій запрацював у в посольствах України в Австралії, Алжирі, Анголі, Аргентині, Ботсвані, В’єтнамі, Гані, Ефіопії, Індії, Індонезії, Катарі, Кенії, КНР, генконсульствах у Гуанчжоу та Шанхаї, посольствах у Конго, Кореї, Кот-д'Івуарі, Кубі, Кувейті, Латвії, Малайзії, Марокко, Мексиці, Мозамбіку, ОАЕ, Омані, ПАР, Перу, Руанді, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Таїланді, Тунісі, Чилі, Японії, генконсульствах в Мілані, Гамбурзі та Гданську.

Після того, як експерти оцінять результати пілотного етапу, послугу розширять на інші дипломатичні та консульські установи.

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