Теперь подать и обработать документы можно онлайн, без походов в дипломатическое учреждение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Подать документы можно будет онлайн

Ранее для того, чтобы совершить нотариальное действие в консульстве, нужно было прийти туда лично, подать документы, написать заявление владельцу, сообщить, какие именно полномочия он собирает передать другому человеку, согласовать с консулом текст доверенности, оплатить консульский сбор, а потом еще ждать печати доверенности консулом.

Теперь же украинцы могут в любое удобное время сделать это онлайн.

С 1 июля украинцы за рубежом получили возможность через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД "е-Консул" подавать информацию и документы в электронной форме для совершения нотариальных действий,

– сообщили в министерстве.

Для того, чтобы подать такое заявление, нужно:

зайти на портал "е-Консул",

загрузить образ необходимой доверенности или нотариального заявления,

загрузить необходимые документы.

Консулы обработают информацию без вашего присутствия, и, если все в порядке, то впоследствии останется только оплатить консульский сбор и забрать готовый документ.

Если же будут замечены какие-то несоответствия, вам пришлют сообщение с конкретными рекомендациями, как их можно устранить.

В каких странах документы можно подать онлайн с 1 июля Пилотный проект по подаче документов онлайн для совершения нотариальных действий заработал в посольствах Украины в Австралии, Алжире, Анголе , Аргентине, Ботсване, Вьетнаме, Гане, Эфиопии, Индии, Индонезии, Катаре, Кении, КНР, генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае, посольствах в Конго, Корее, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, генконсульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске.

После того, как эксперты оценят результаты пилотного этапа, услугу расширят на другие дипломатические и консульские учреждения.

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