Требование касается иностранцев, желающих получить разрешение на постоянное проживание. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

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Норвегия ужесточила правила получения вида на жительство

Отныне для того, чтобы получить разрешение на постоянное проживание в Норвегии, нужно владеть норвежским языком на базовом уровне A2.

Это означает, что человек должен понимать простую повседневную речь и легко разговаривать на темы личности, семьи, окружения и работы. Также иностранец должен справляться с простыми и обыденными разговорными ситуациями, когда собеседник говорит четко и медленно.

Внимание. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года. То есть на тех заявителей, которые будут подаваться на разрешение после этой даты.

Есть исключения: на кого не будет действовать требование

Это правило не будет распространяться на иностранцев, которые имеют особые причины, связанные со здоровьем, или другие личные обстоятельства, на которые они не имеют влияния.

Например, исключение могут сделать для взрослых иммигрантов с невысоким школьным образованием или без него, которые не имеют или имеют ограниченный уровень грамотности, а также для пожилых людей.

К слову, ранее мы рассказывали о том, сколько нужно зарабатывать в Норвегии, чтобы прожить без социальной помощи.