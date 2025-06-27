У ГПСУ просят путешественников, которые планируют пересекать границу в этом пункте пропуска, учесть задержки и спланировать альтернативные путешествия. Об этом пишет 24 Канал.

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Задержки на пункте пропуска "Шегини"

По информации польской стороны, в связи с проведением дорожных работ на территории пункта пропуска "Медика", оформление легковых автомобилей на выезд из Украины в Польшу временно будет осуществляться только через две автобусные полосы движения.

На польской стороне продолжается укладка нового асфальтового покрытия, которое займет ориентировочно 5 часов. В связи с этим ожидается замедление пропускных процедур для легковых транспортных средств,

– говорится в сообщении.

Между тем в украинском пункте пропуска "Шегини" также продолжается масштабная реконструкция.

А наименьшая загрузка фиксируется в пунктах пропуска "Нижанковичи" и "Смильница".