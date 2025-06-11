очередью может пользоваться весь лицензированный транспорт: грузовики и автобусы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

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Названия электронных очередей обновили

Министерство обновило в системе названия очередей, чтобы сделать их более понятными для водителей и перевозчиков.

Это поможет быстрее находить нужный маршрут и избегать путаницы при выборе очереди, особенно когда речь идет о грузовиках разной массы,

– объяснили в министерстве.

Справка. Загруженность на различных пунктах пропуска для различных видов транспорта можно посмотреть на сайте еЧерга.

Типы еЧерг на разных пунктах пропуска: обновленные названия для регистрации

Польша

Грушев – Будомеж (для грузовиков ≤ 7,5 тонн)

Грушев – Будомеж. Автобусы

Краковец – Корчова (для грузовиков ≥ 7,5 тонн)

Краковец – Корчева (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)

Краковец – Корчева. Товары 1-24 группы УКТВЭД (≥ 7,5 тонн)

Краковец – Корчева. Автобусы

Нижанковичи – Мальховичи. Автобусы

Рава-Русская – Хребенне (для грузовиков ≥ 7,5 тонн)

Рава-Русская – Хребенне (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)

Рава-Русская – Хребенне. Товары 1-24 группы УКТВЭД (≥ 7,5 тонн)

Рава-Русская – Хребенне. Автобусы (по расписанию)

Смильница – Кросьценко (для грузовиков ≤ 7,5 тонн)

Смильница – Кросьценко. Автобусы (по расписанию)

Угринов – Долгобичув (для грузовиков ≥ 3,5 тонн до ≤ 7,5 тонн)

Угринов – Долгобичув (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)

Угринов – Долгобичув. Автобусы (по расписанию)

Устилуг – Зосин (для грузовиков ≤ 7,5 тонн)

Устилуг – Зосин (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)

Устилуг – Зосин. Автобусы

Шегини – Медика (для грузовиков ≥ 7,5 тонн)

Шегини – Медика (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)

Шегини – Медика. Автобусы

Ягодин – Дорогуск (для грузовиков ≥ 7,5 тонн)

Ягодин – Дорогуск (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)

Ягодин – Дорогуск. Товары 1-24 группы УКТВЭД (≥ 7,5 тонн)

Ягодин – Дорогуск. Автобусы (по расписанию)

Румыния

Дяковцы – Раковец (для грузовиков ≥ 3,5 тонн и пустых ≥ 7,5 тонн)

Дьяковцы – Раковец. Автобусы (по расписанию)

Дьяково – Халмеу (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)

Дьяково – Халмеу. Автобусы (по расписанию)

Красноильск – Викову де Сус (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)

Красноильск – Векову де Сус (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн)

Красноильск – Векову де Сус. Автобусы (по расписанию)

Орловка – Исакча (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)

Орловка – Исакча. Автобусы (по расписанию)

Порубное – Сирет (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)

Порубное – Сирет (для пустых грузовиков ≥ 3,5 тонн)

Порубное – Сирет. Автобусы (по расписанию)

Молдова

Виноградовка – Вулканешты (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)

Виноградовка – Вулканешты. Автобусы (по расписанию)

Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)

Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга.Автобусы (по расписанию)

Мамалыга – Кривая (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)

Мамалыга – Кривая. Автобусы (по расписанию)

Маяки-Удобное – Паланка. Автобусы

Могилев-Подольский – Отач (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)

Могилев-Подольский – Отач. Автобусы (по расписанию)

Новые Трояны – Чадыр-Лунга (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)

Новые Трояны – Чадыр-Лунга. Автобусы (по расписанию)

Рени – Джурджулешты (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)

Рени – Джурджулешты. Автобусы (по расписанию)

Росошаны – Бричень (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)

Росошаны – Бричень. Автобусы (по расписанию)

Августовское 1 – Басарабяска (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)

Августовское 1 – Басарабяска. Автобусы (по расписанию)

Староказачье – Тудора (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)

Староказачье – Тудора. Автобусы (по расписанию)

Табаки – Мирное (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)

Табаки – Мирное. Автобусы (по расписанию)

Словакия

Малый Березный – Убля (для грузовиков ≤ 3,5 тонн)

Малый Березный – Убля. Автобусы (по расписанию)

Ужгород – Вишне Немецкое (для грузовиков ≥ 3,5 тонн)

Ужгород – Вышне Немецкое (для пустых грузовиков > 3,5 тонн)

Ужгород – Вышне Немецкое. Автобусы (по расписанию)

Венгрия