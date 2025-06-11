єЧергою може користуватися весь ліцензований транспорт: вантажівки та автобуси. Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

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Назви електронних черг оновили

Міністерство оновило у системі назви черг, щоб зробити їх більш зрозумілими для водіїв та перевізників.

Це допоможе швидше знаходити потрібний маршрут і уникати плутанини при виборі черги, особливо коли йдеться про вантажівки різної маси,

– пояснили в міністерстві.

Довідка. Завантаженість на різних пунктах пропуску для різних видів транспорту можна переглянути на сайті єЧерга.

Типи єЧерг на різних пунктах пропуску: оновлені назви для реєстрації

Польща

Грушів – Будомєж (для вантажівок ≤ 7,5 тонн)

Грушів – Будомєж. Автобуси

Краківець – Корчова (для вантажівок ≥ 7,5 тонн)

Краківець – Корчова (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)

Краківець – Корчова. Товари 1-24 групи УКТЗЕД (≥ 7,5 тонн)

Краківець – Корчова. Автобуси

Нижанковичі – Мальховичі. Автобуси

Рава-Руська – Хребенне (для вантажівок ≥ 7,5 тонн)

Рава-Руська – Хребенне (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)

Рава-Руська – Хребенне. Товари 1-24 групи УКТЗЕД (≥ 7,5 тонн)

Рава-Руська – Хребенне. Автобуси (за розкладом)

Смільниця – Кросьценко (для вантажівок ≤ 7,5 тонн)

Смільниця – Кросьценко. Автобуси (за розкладом)

Угринів – Долгобичув (для вантажівок ≥ 3,5 тонн до ≤ 7,5 тонн)

Угринів – Долгобичув (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)

Угринів – Долгобичув. Автобуси (за розкладом)

Устилуг – Зосин (для вантажівок ≤ 7,5 тонн)

Устилуг – Зосин (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)

Устилуг – Зосин. Автобуси

Шегині – Медика (для вантажівок ≥ 7,5 тонн)

Шегині – Медика (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)

Шегині – Медика. Автобуси

Ягодин – Дорогуськ (для вантажівок ≥ 7,5 тонн)

Ягодин – Дорогуськ (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)

Ягодин – Дорогуськ. Товари 1-24 групи УКТЗЕД (≥ 7,5 тонн)

Ягодин – Дорогуськ. Автобуси (за розкладом)

Румунія

Дяківці – Раковець (для вантажівок ≥ 3,5 тонн та порожніх ≥ 7,5 тонн)

Дяківці – Раковець. Автобуси (за розкладом)

Дякове – Халмеу (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)

Дякове – Халмеу. Автобуси (за розкладом)

Красноїльськ – Вікову де Сус (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)

Красноїльськ – Вікову де Сус (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)

Красноїльськ – Вікову де Сус. Автобуси (за розкладом)

Орлівка – Ісакча (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)

Орлівка – Ісакча. Автобуси (за розкладом)

Порубне – Сірет (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)

Порубне – Сірет (для порожніх вантажівок ≥ 3,5 тонн)

Порубне – Сірет. Автобуси (за розкладом)

Молдова

Виноградівка – Вулканешти (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)

Виноградівка – Вулканешти. Автобуси (за розкладом)

Малоярославець 1 – Чадир-Лунга (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)

Малоярославець 1 – Чадир-Лунга.Автобуси (за розкладом)

Мамалига – Крива (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)

Мамалига – Крива. Автобуси (за розкладом)

Маяки-Удобне – Паланка. Автобуси

Могилів-Подільський – Отач (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)

Могилів-Подільський – Отач. Автобуси (за розкладом)

Нові Трояни – Чадир-Лунга (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)

Нові Трояни – Чадир-Лунга. Автобуси (за розкладом)

Рені – Джурджулешти (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)

Рені – Джурджулешти. Автобуси (за розкладом)

Росошани – Бричень (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)

Росошани – Бричень. Автобуси (за розкладом)

Серпневе 1 – Басараб'яска (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)

Серпневе 1 – Басараб'яска. Автобуси (за розкладом)

Старокозаче – Тудора (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)

Старокозаче – Тудора. Автобуси (за розкладом)

Табаки – Мирне (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)

Табаки – Мирне. Автобуси (за розкладом)

Словаччина

Малий Березний – Убля (для вантажівок ≤ 3,5 тонн)

Малий Березний – Убля. Автобуси (за розкладом)

Ужгород – Вишнє Нємецьке (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)

Ужгород – Вишнє Нємецьке (для порожніх вантажівок > 3,5 тонн)

Ужгород – Вишнє Нємецьке. Автобуси (за розкладом)

Угорщина