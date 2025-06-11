єЧергою може користуватися весь ліцензований транспорт: вантажівки та автобуси. Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.
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Назви електронних черг оновили
Міністерство оновило у системі назви черг, щоб зробити їх більш зрозумілими для водіїв та перевізників.
Це допоможе швидше знаходити потрібний маршрут і уникати плутанини при виборі черги, особливо коли йдеться про вантажівки різної маси,
– пояснили в міністерстві.
Довідка. Завантаженість на різних пунктах пропуску для різних видів транспорту можна переглянути на сайті єЧерга.
Типи єЧерг на різних пунктах пропуску: оновлені назви для реєстрації
Польща
- Грушів – Будомєж (для вантажівок ≤ 7,5 тонн)
- Грушів – Будомєж. Автобуси
- Краківець – Корчова (для вантажівок ≥ 7,5 тонн)
- Краківець – Корчова (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)
- Краківець – Корчова. Товари 1-24 групи УКТЗЕД (≥ 7,5 тонн)
- Краківець – Корчова. Автобуси
- Нижанковичі – Мальховичі. Автобуси
- Рава-Руська – Хребенне (для вантажівок ≥ 7,5 тонн)
- Рава-Руська – Хребенне (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)
- Рава-Руська – Хребенне. Товари 1-24 групи УКТЗЕД (≥ 7,5 тонн)
- Рава-Руська – Хребенне. Автобуси (за розкладом)
- Смільниця – Кросьценко (для вантажівок ≤ 7,5 тонн)
- Смільниця – Кросьценко. Автобуси (за розкладом)
- Угринів – Долгобичув (для вантажівок ≥ 3,5 тонн до ≤ 7,5 тонн)
- Угринів – Долгобичув (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)
- Угринів – Долгобичув. Автобуси (за розкладом)
- Устилуг – Зосин (для вантажівок ≤ 7,5 тонн)
- Устилуг – Зосин (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)
- Устилуг – Зосин. Автобуси
- Шегині – Медика (для вантажівок ≥ 7,5 тонн)
- Шегині – Медика (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)
- Шегині – Медика. Автобуси
- Ягодин – Дорогуськ (для вантажівок ≥ 7,5 тонн)
- Ягодин – Дорогуськ (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)
- Ягодин – Дорогуськ. Товари 1-24 групи УКТЗЕД (≥ 7,5 тонн)
- Ягодин – Дорогуськ. Автобуси (за розкладом)
Румунія
- Дяківці – Раковець (для вантажівок ≥ 3,5 тонн та порожніх ≥ 7,5 тонн)
- Дяківці – Раковець. Автобуси (за розкладом)
- Дякове – Халмеу (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Дякове – Халмеу. Автобуси (за розкладом)
- Красноїльськ – Вікову де Сус (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Красноїльськ – Вікову де Сус (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)
- Красноїльськ – Вікову де Сус. Автобуси (за розкладом)
- Орлівка – Ісакча (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Орлівка – Ісакча. Автобуси (за розкладом)
- Порубне – Сірет (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Порубне – Сірет (для порожніх вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Порубне – Сірет. Автобуси (за розкладом)
Молдова
- Виноградівка – Вулканешти (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Виноградівка – Вулканешти. Автобуси (за розкладом)
- Малоярославець 1 – Чадир-Лунга (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Малоярославець 1 – Чадир-Лунга.Автобуси (за розкладом)
- Мамалига – Крива (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Мамалига – Крива. Автобуси (за розкладом)
- Маяки-Удобне – Паланка. Автобуси
- Могилів-Подільський – Отач (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Могилів-Подільський – Отач. Автобуси (за розкладом)
- Нові Трояни – Чадир-Лунга (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Нові Трояни – Чадир-Лунга. Автобуси (за розкладом)
- Рені – Джурджулешти (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Рені – Джурджулешти. Автобуси (за розкладом)
- Росошани – Бричень (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Росошани – Бричень. Автобуси (за розкладом)
- Серпневе 1 – Басараб'яска (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Серпневе 1 – Басараб'яска. Автобуси (за розкладом)
- Старокозаче – Тудора (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Старокозаче – Тудора. Автобуси (за розкладом)
- Табаки – Мирне (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Табаки – Мирне. Автобуси (за розкладом)
Словаччина
- Малий Березний – Убля (для вантажівок ≤ 3,5 тонн)
- Малий Березний – Убля. Автобуси (за розкладом)
- Ужгород – Вишнє Нємецьке (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Ужгород – Вишнє Нємецьке (для порожніх вантажівок > 3,5 тонн)
- Ужгород – Вишнє Нємецьке. Автобуси (за розкладом)
Угорщина
- Лужанка – Берегшурань (для вантажівок ≤ 7,5 тонн)
- Лужанка – Берегшурань (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн)
- Лужанка – Берегшурань. Автобуси (за розкладом)
- Чоп (Тиса) – Захонь (для вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Чоп (Тиса) – Захонь (для порожніх вантажівок ≥ 3,5 тонн)
- Чоп (Тиса) – Захонь. Автобуси (за розкладом)