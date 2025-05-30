Країни ЄС будуть забезпечені необхідними інструментами для впровадження обов'язкових медичних оглядів для водіїв похилого віку на національному рівні, попри рішення скасувати вимогу про проведення таких оглядів кожні 5 років. До чого підготуватися водіям розповідає 24 Канал з посиланням на VisitUkraine.

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Нові правила для літніх водіїв в ЄС

Нещодавно Європейський парламент відхилив пропозицію Європейської Комісії запровадити обов'язкові медичні огляди для водіїв віком понад 70 років кожні 5 років, визнавши цю ініціативу дискримінаційною. Початковий план міг призвести до того, що водії без дійсної медичної довідки втратили б свої водійські права.

У відповідь на ці побоювання було досягнуто компромісу: водії віком 70 років і старше в кожній країні-члені ЄС тепер будуть зобов'язані або проходити медичний огляд, або самостійно оцінювати стан свого здоров'я.

Кожна держава вирішить, чи достатньо цієї самооцінки, або необхідно проводити повноцінний медичний огляд з тестами на зір, слух і серцево-судинну систему,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з дослідженнями, у віці 65 років і старше у водіїв помітно знижуються психофізичні здібності, що може вплинути на безпеку дорожнього руху. Люди цієї вікової групи часто демонструють уповільнену реакцію, погіршену оцінку відстані та підвищені труднощі у прийнятті рішень у критичних ситуаціях.



ЄС вводить нові правила для літніх водіїв / Фото Unsplash

Ці висновки підтверджуються статистичними даними, які свідчать про те, що водії цього віку потрапляють у численні ДТП, деякі з яких закінчуються смертельними наслідками.

Чи будуть правила обов'язковими?

У деяких країнах Європейського Союзу, включаючи Польщу, регулярні медичні огляди для водіїв не є обов'язковими. Наразі ці тести вимагаються лише:

при отриманні водійського посвідчення,

після серйозних порушень правил дорожнього руху,

за рішенням суду.

Однак, експерти виступають за ширший доступ до таких медичних оглядів та їх впровадження, наголошуючи, що вони не повинні обмежуватися віком водія.

Запропоновані зміни спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху, зниження рівня аварійності та підвищення відповідальності серед водіїв старшого віку.

А про те, які документи потрібні для виїзду з України на авто, 24 Канал писав раніше.