Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ збереться в Люксембурзі 12 – 13 червня, де, як очікується, буде прийнято остаточне рішення. Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Читайте також Кількість біженців у Німеччині досягнула рекордного рівня: кожен третій – українець

Захист для українців у ЄС можуть подовжити до 2027-го

Посол України в ЄС наголосив, що чинний механізм тимчасового захисту для українців в ЄС буде продовжений до березня 2027 року.

Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС продовжить тимчасовий захист для українців, і виходимо з того, що це продовження буде до березня 2027 року,

– сказав Ченцов.

Він також підкреслив, що на рішення Європейської Комісії суттєво вплинула поточна ситуація з безпекою в Україні, яка залишається нестабільною.

Крім того, було підкреслено, що майже половина українців, які перебувають під тимчасовим захистом в Європейському Союзі, – це жінки, а приблизно третина – діти. Тобто захист потребують вразливі групи, які не можуть повернутися додому.

Що робити після 2027-го

Європейський Союз наразі обговорює майбутнє Директиви про тимчасовий захист, термін дії якої спливе через 2 роки. У світлі цих переговорів віцепрем'єр-міністр України та міністр національної єдності Олексій Чернишов відвідає Брюссель наступного тижня.

Під час візиту він зустрінеться з Єврокомісаром з питань міграції Магнусом Бруннером та іншими посадовцями ЄС, щоб обговорити потенційні рішення та виробити єдиний підхід до цього нагального питання.

Очікується, що після цього Комісія окреслить своє бачення потенційного припинення дії Директиви, термін дії якої закінчиться в березні 2027 року.

Нагадаємо, що Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.