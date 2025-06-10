Найгірша ситуація на автостраді A2, яка веде у напрямку Берліна. Про це пише 24 Канал із посиланням на RMF 24.
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Яка ситуація на кордоні Польщі та Німеччини
На автостраді А2 затор простягнувся від Свєцка аж до Жепіна, який біля кордону з Німеччиною. Тобто довжина корка – аж 15 кілометрів.
Також перевантажена дорога DK29, яка веде до:
- траси A2,
- центру Слубіце,
- та до прикордонного мосту через Одер.
Крім цього, складна ситуація у Нижній Сілезії – там майже 10-кілометровий затор на трасі А4. Автомобілі стоять від перехрестя в Єнджиховіцах до перехрестя Ґодзешув.
Подібна ситуація у Зґожельці – дороги до прикордонного мосту перевантажені.
Також затори з'явилися в Ольшині, Костшині-над-Одрою та Колбасково.
ЗМІ повідомили, що перебої в русі виникли через інтенсивні перевірки на німецькій стороні та зростання трафіку після довгих вихідних в Німеччині.