Кому ж таки потрібна віза в Німеччину, розповідає 24 Канал.

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Кому з українців потрібна віза

Українцям з біометричним паспортом віза для короткострокових поїздок не потрібна. Вони можуть перебувати в цій країні до 90 днів у межах 180 днів.

А ось громадянам України, які не мають біометричного паспорта (тобто мають паспорт старого зразка), необхідно робити шенгенську візу.

Зверніть увагу. Українцям з паспортами старого зразка (2007 року) потрібна віза в Німеччину. Відрізнити ці паспорти можна за обкладинками – на біометричному має бути відповідний логотип.

Звичайний закордонний паспорт та біометричний: порівняння

Старий закордонний паспорт (ліворуч) та біометричний закордонний паспорт з логотипом біометрії (праворуч) / Вікіпедія

Також залежно від мети поїздки, як от робота, навчання чи возз'єднання сім'ї, може знадобитися довгострокова віза (національна).